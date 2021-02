Grk Stefanos Tsitsipas izborio je polufinale Australian Opena izbacivši Rafaela Nadala sa 3-6, 2-6, 7-6(4), 6-4, 7-5 u epskom meču. Izgledalo je kao da će se drugi reket svijeta lakše od očekivanog obračunati s mladim Grkom, no Tsitsipas je napravio preokret karijere i izbacio favoriziranog Španjolca. U borbu za finale će na Danila Medvjedeva.

Oba tenisača su igrala kvalitetno na svojem servisu u prvom setu pa tako nije bilo nijedne break lopte sve do Tsitipasovog servisa pri rezultatu 4-3. Imao je Tsitsi 30-0, ali je Nadal s četiri uzastopna poena uzeo protivniku servis i potom servisom gemom zaključio set.

U drugom setu Tsitsipas kao da se još nije još 'oporavio' u glavi od 'breaka' u prvom setu pa ga je odmah izgubio i na startu drugog. Nadal je u nastavku seta još jednom uzeo servis protivniku i zaključio set sa 6-2.

Treći set je odlučen tek u tie-breaku u kojem je prvi servis ispustio Tsitsipas, ali ga Nadal nije stisnuo kada je trebalo i Tsitsipas si je produžio 'život' bar na još jedan set.

Tsitsipas je spasio break loptu u prvom servis gemu četvrtog seta i nevjerojatnom borbenošću se držao u meču, a nagrada je stigla baš kad je trebala - oduzeo je servis Nadalu pri rezultatu 4-4 i odservirao za peti set.

Nadal je do ovog meča samo dvaput u karijeri gubio meč u kojem je imao vodstvo 2-0 u setovima. Još davne 2005. u Miamiju protiv Federera (6-2, 7-6(4), 6-7(5), 3-6, 1-6) kada su se još Mastersi igrali na tri dobivena seta i protiv Fogninija (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 4-6) na US Openu 2015.

A danas mu se to dogodilo i treći put u karijeri jer Tsitsipas je pobijedio u nevjerojatnom trileru odlučujućeg seta. Tenisači su držali svoje servise do 5-5 kada Rafa gubi svoj servis. Grk je malo 'zadrhtao' na servisu za meč, imao je Rafa 0-30, ali skupio je Tsitsipas hrabrosti i snage i izborio dvoboj s Medvjedevom.

Rafael Nadal sada ima 243-3 omjer pobjeda i poraza nakon vodstva od 2-0 u setovima.

U drugom polufinalnom meču igraju Đoković i Karacev.

Povratak gledatelja

Organizatori prvog ovogodišnjeg teniskog Grand Slam turnira, Australian Opena u Melbourneu objavili su kako će dopustiti povratak publike na tribine za posljednja četiri dana nakon što je australska savezna država Victoria odlučila olabaviti mjere vezane za suzbijanje pandemije koronavirusa.

- Veselimo se povratku gledatelja na Australian Open u sljedeća četiri dana. Maksimalan broj navijača po susretu bit će 7,477, što je otprilike 50 posto kapaciteta Rod Laver stadiona - objavio je direktor turnira Craig Tiley.

U Melbourneu je tijekom prvih pet dana turnira bilo dopušteno do 25,000 gledatelja u kompleksu, no od subote do srijede igralo se bez gledatelja zbog pojave britanskog soja koronavirusa.