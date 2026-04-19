Otac gostovao u Noćnoj mori, a ona ljubi američkog tenisača

Trinity Rodman ime je koje odjekuje svjetskim nogometom. Kći kontroverzne NBA legende Dennisa Rodmana, ova 23-godišnja napadačica američke reprezentacije i Washington Spirita uspjela je izaći iz očeve sjene i izgraditi vlastiti put
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
Trinity Rodman ime je koje odjekuje svjetskim nogometom. Kći kontroverzne NBA legende Dennisa Rodmana, ova 23-godišnja napadačica američke reprezentacije i Washington Spirita uspjela je izaći iz očeve sjene i izgraditi vlastiti put
| Foto: Instagram
Iako nosi slavno prezime, Trinity je od samog početka bila odlučna stvoriti vlastitu priču. Ta je priča započela 2021. godine, kada je s tek 18 godina postala najmlađa igračica ikad izabrana na draftu američke profesionalne lige (NWSL)
| Foto: Instagram
Već u debitantskoj sezoni postala je ključna igračica, odvela je klub do naslova prvaka i proglašena je najboljom debitanticom te uvrštena u najbolju jedanaestoricu lige
| Foto: Instagram
S reprezentacijom SAD-a osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gdje je zabila tri gola i bila dio nezaustavljivog napadačkog trojca
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Početkom 2026. godine potpisala je povijesni trogodišnji ugovor s Washington Spiritom vrijedan više od dva milijuna dolara godišnje. Taj ugovor učinio ju je najplaćenijom nogometašicom na svijetu i postavio nove standarde u ženskom sport
| Foto: Instagram
Sreću u privatnom životu Trinity je pronašla u vezi s još jednom velikom sportskom zvijezdom, američkim tenisačem Benom Sheltonom
| Foto: Instagram
Par je svoju vezu obznanio u ožujku 2025. godine i brzo su postali jedan od najpoznatijih sportskih parova na svijetu. Njihova veza započela je kroz objave na TikToku, a ubrzo su je potvrdili i na Instagramu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Trinity i Ben velika su podrška jedno drugome te se često mogu vidjeti na tribinama tijekom njihovih natjecanja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok je na terenu nizala uspjehe, privatno se borila s teretom slavnog prezimena i iznimno kompliciranim odnosom s ocem. Dennis Rodman, peterostruki NBA prvak poznat po ekscesima, gotovo da i nije bio prisutan u njezinom životu
| Foto: Instagram
Nju i brata DJ-a uglavnom je sama odgajala majka Michelle Moyer, koju Trinity naziva svojim uzorom i najvećom podrškom.
| Foto: Instagram
On nije tata. Možda po krvi, ali ništa više. Mislim da je on iznimno sebična osoba. Mislim da se kod njega uvijek sve vrtjelo oko njega samog - izjavila je u jednom podcastu *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram