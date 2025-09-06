Ivan je nanizao 16 pobjeda, a već je vozio u desetak zemalja... Ovo je skup sport, godišnje izdvajamo desetke tisuća eura, a za nas bi sljedeći korak mogla biti Italija, kaže otac Goran Janičijević
Otac hrvatskog karting čuda za 24sata: Vjerujem u sina Ivana (11) i kad vozi čak 110 km na sat!
Ja sam cijeli život fan Formule 1 i raznih utrka, Ayrton Senna je bio idol moje mladosti. Kad se Ivan rodio, uz mene je malo igrao PlayStation, na njemu vozio razne utrke, pa se zaljubio u taj svijet. I s osam godina je prvi put otišao u Karting Arenu Zagreb na Velesajmu, tu započeo svoju sportsku karijeru. I to mu je bila jako dobra početna točka za razvoj, priča nam Goran Janičijević, otac 11-godišnjeg Ivana Janičijevića.
