Mladi Hrvat uz bok Raikkonenu na prestižnoj karting utrci

Ivan Janičijević (11), jedini iz Hrvatske, natjecao se prošlog vikenda na Rotax Grand Festivalu. Ovo prestižno natjecanje održalo se u Sarnu pokraj Napulja na “Circuito Internazionale Napoli" jednoj od najzahtjevnijih karting staza Europe. Konkurencija na toj utrci bila je na razini svjetskog prvenstva u kartingu, što potvrđuje činjenica da je na utrkama sudjelovao i mladii Robin Räikkönen, sin slavnog F1 vozača Ferrarija i bivšeg svjetskog prvaka Kimija Räikkönena, koji je također pratio svog sina na ovim utrkama.

Među najboljim svjetskim momčadima i vozačima, Janičijević je nastupio pod hrvatskim karting timom "YRP Racing Team" koji vodi Vedran Premužić. Janičijević je ove godine potpisao za YRP Racing Team i odmah oduševio svojim strahovito brzim razvojem u ovom sportu.

Janičijević, Samoborac, koji je svojim nastupima pokazao da je riječ o novoj mladoj nadi hrvatskog kartinga ima ogroman broj utrka iza sebe. Nakon vrlo uspješnog starta u četverotaktnim rental karting utrkama, ove godine se okušao i u dvotaktnim natjecateljskim kartovima i odmah pokazao veliki talent zabilježivši zapažene rezultate.

Foto: Vedran Premuzic

Trenutačno je vodeći u poretku prvenstva Hrvatske u ulaznoj Rotax Micro Max klasi, no već je krenuo voziti i jake internacionalne utrke te trenirati u višim klasama. Sve to, ostvario je s tek navršenih 11 godina, pokazujući izrazitu zrelost i konzistentnost u svojim nastupima.

Ivan je vjerojatno i najugodnije iznenađenje ovogodišnje karting scene u Hrvatskoj. Već sada uživa visoku popularnost na društvenim mrežama u karting zajednici, te prepoznatljivost i u drugim zemljama radi velikog broj utrka koje je dosad odvezao u inozemstvu. U čak deset razliičith država, u sklopu Sodi World Series Junior Cup, globalnog natjecanja u rental kartingu, samo ove je godine ostvario 16 pobjeda i preko 40 podija.

Aktivan je i uspješan u lokalnim natjecanjima koje organizira Karting Arena Zagreb te s ponosom ističe upravo tu lokaciju kao svoju prvu i ključnu odskočnu dasku u karting sportu.

Foto: Vedran Premuzic

Mladi Janičijević je na spomenutoj velikoj utrci u Sarnu, jurišao na pobjedu, koja osigurava ulaznicu za svjetski Grand Finale u Bahreinu krajem godine. Imao je izrazito uspješan nastup u prvoj utrci kada se sa sedme pozicije probio na izvrsnu treću poziciju, da bi u drugoj, u jednom trenutku, došao u privremeno vodstvo.

Na žalost, do kraja te utrke, kao i u trećoj, zauzeo je respektabilno osmo mjesto, što je i dalje izniman rezultat u tako konkurentnom okružju. Prijenos utrke bio je osiguran putem YouTube livestreama pa je utrku pratio veliki broj Hrvata, zaljubljenika u karting, posebice iz razloga što je Ivan bio jedini hrvatski predstavnik na jednoj od najjačih karting utrka ove godine u Europi.

Foto: Vedran Premuzic

Tijekom jeseni slijedi uzbudljiva završnica lokalnih i regionalnih natjecanja, u kojima Ivan napada svoju prvu titulu prvaka Hrvatske i TOP 3 poziciju u CEZ (Centrale Europe Zone) natjecanjima u debitantskoj sezoni u sportu, a u planu je i pohod na poznate talijanske WSK i Mojo Cup utrke tijekom listopada i studenog.

Sljedeće sezone, slijedi prelazak u više klase (Rotax Mini/Junior), a u narednim godinama i ubrzani rast i razvoj prema višim klasama trkaćih jednosjeda poput Formule 4, u kojoj se dosad nijedan vozač iz Hrvatske nije okušao.

Tako mlad, a već tako uspješan i perspektivan kartingaš, ovaj svestran dječak se paralelno bavi i nogometom, a kući nosi petice iz škole. Prekrasno je vidjeti razvoj ovako talentirane djece, no sport poput kartinga je uvelike ovisan i o financijskim i logističkim mogućnostima roditelja odnosno okoline, te je neophodno pronaći pravu kvalitetnu platformu koja će moći omogućiti strukturirani razvoj mladih vozača.

Foto: Vedran Premuzic

I dok je to u susjednim zemljama ozbiljan posao za veći broj timova, u Hrvatskoj se ističe pristup i metodologija rada YRP Racing Teama, izvorno iz Koprivnice. Ovaj tim je posebice specijaliziran za one najmlađe, od najranije dobi. U svojim redovima imaju čak i sedmogodišnjaka Marka Savića koji se aktivno natječe!

YRP (ili Youth Racing Program) osigurava svu infrastrukturu za bavljenje natjecateljskim kartingom, te vrhunsko mentoriranje i treniranje uz upotrebu najnovije tehnologije te je već sada primjer drugima. Ovu činjenicu potvrđuje to da se u sklopu tima pojavljuju i vozači iz drugih zemalja, poput ponajboljih mladih vozačica iz Srbije, Petre i Staše Milosavljević, briljantnog Luke Radenkovića, ali i ostalih super perspektivnih mladih hrvatskih kartingaša među kojima se ističu Danijel Buben, Teo Posavec i Jenny Šćulac u višim Junior/Senior klasama, te Lorenzo Mahnich i Alex Šćulac, YRPovi predstavnici u najbržoj DD2 klasi.

Hrvatski karting se po masovnošću ne može mjeriti sa susjednim zemljama, a kamoli sa velikim tržištima poput Italije, Engleske, Francuske, Japana i sl. ali vesele činjenice i da se u takvim okvirima, pojavljuju mladi hrvatski talenti koji mogu voziti rame uz rame sa svojim vršnjacima, najboljim vozačima diljem svijeta.

Tko zna, možda uskoro ugledamo i nekog Hrvata i za volanom Formule 1, što je naravno i Ivanov dječački san i glavni cilj. Zanimljivo je ovog vikenda u Italiji, bilo vidjeti jednog tako mladog hrvatskog dječaka sa svojim najpoznatijim vršnjacima poput Robina Räikkönena ili mlade Indijke Atiqe Mir koja je prva azijska djevojka odabrana za prestižnu "F1 Academy" pod vodstvom Suzie Wolf, te ostalih nacionalnih prvaka iz raznih zemalja.

