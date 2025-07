Otac Ivica: Branimir je odličan u matematici i fizici, na košarci su mu izbili zub, nogomet obožava

Spletom okolnosti Branimir Mlačić bi mogao večeras debitirati na europskom ogledu sa Zirom. Uremović i Prpić su otišli, Raci nema pravo nastupa, Skelin se ozlijedio, tako da je Gonzalo Garcia ostao na dvojici stopera, Šarliji i Mlačiću, naravno, ako se ne odluči na tu poziciju uvrstiti nekoga od igrača kojima to nije prirodna pozicija, ali su je igrali u prošlosti, poput Karačića, Dialla, Melnjaka... Ako i debitira pred krcatim Poljudom protiv Zire, bit će to ostvarenje Branimirovog dječačkog sna, otkrio nam je to njegov otac Ivica Mlačić:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+