Otac je najveći kritičar. Hvali me kao otac a kritizira kao trener

Hajduku je uvijek cilj biti pri vrhu ljestvice, radimo na tome, ali ne gledamo daleko unaprijed, fokus je na svakoj sljedećoj utakmici....- kaže mladi stoper Hajduka Mario Vušković...

<p>U svom prvom velikom intervjuu Mario Vušković nam je nedavno kazao kako je sanjao o debiju za Hajduk te kako je stalno bio fokusiran na to da izbori mjesto prvotimca. Pa iako je od tog intervjua prošlo manje od dva mjeseca, Mario je danas i standardni prvotimac, i jedan od najperspektivnijih igrača Hajduka, ali i igrač koji bi uskoro mogao napustiti klub zbog velikog interesa iz inozemstva.</p><p>- Iskreno, ne znam ništa o ponudama niti se ne zamaram njima. Fokusiran sam samo na Hajduk i na utakmice i sve sam prepustio klubu. Ja sam sretan i zadovoljan sa svime što oni odluče – kazao je mladi stoper.</p><p><strong>Nedavno se Joško Gvardiol prodao za 19 milijuna eura, nadaš li se da bi i ti mogao postići rekordnu cijenu za jednog igrača Hajduka?</strong></p><p>- Jako mi je drago zbog njega, on je zaslužio takav transfer jer je jako kvalitetan igrač, a što se tiče mene, radim, treniram, dajem sve od sebe na utakmicama, pa ćemo vidjeti....</p><p><strong>Jesi li bolji igrač od Gvardiola?</strong></p><p>- Uvijek želim biti bolji od svakoga, ali to trebam dokazati i na terenu...</p><p><strong>Prije dva mjeseca si bio na početku, sad si već skupio nešto iskustva. Koliko ti je to pomoglo da igrač bolje?</strong></p><p>- Smatram da dobro napredujem. Minutaža i povjerenje su važni za svakog mladog igrača, kao i mogućnost da ponekad i pogriješi. Tako se brže i bolje sazrijeva i dobiva potrebno iskustvo. Eto, ja sam ranije više igrao emocijama nego glavom, napravio bih neki nepotreban prekršaj ili dobio karton... S iskustvom dolaze i bolje i pravovremenije reakcije...</p><p><strong>Mnogi te hvale i kažu da bi mogao igrati na poziciji zadnjeg veznoga?</strong></p><p>- U mlađim kategorijama sam to i igrao, ali su me prebacili na stopera i zadovoljan sam time... Ako treba, mogu odigrati i na toj poziciji, ali vjerujem da ću ostati stoper.</p><p><strong>Otac ti je bivši nogometaš i trener, što on kaže?</strong></p><p>- Kad me kritizira, kritizira me kao trener, a kad me hvali, hvali me kao otac, ha, ha, ha... Otac mi je najveći kritičar, kako god ostala utakmica, uvijek nađe par loših stvari koje sam napravio, ali to je dobro, znam da su njegove kritike s dobrom namjerom.</p><p><strong>Kako se pripremaš za utakmice, pratiš li protivničke napadače?</strong></p><p>- Trener nam sve prikaže na sastanku prije utakmice, ali ja osobno imam svoje rituale prije utakmice, uvijek gledam protivnike, njihove kretnje... Eto, sad igramo s Goricom i gledao sam njihove napadače, recimo, kako igraju, odakle Lovrić šutira...</p><p><strong>Kako je bilo igrati s Galatasarayem?</strong></p><p>- Sjajan je stadion, odlična momčad, što je dobro za stjecanje iskustva, mi smo u toj utakmici mogli dobiti puno, ući u doigravanje, ali na žalost nismo uspjeli. Ostaje žal za utakmicom, mogli smo, imali smo dosta šansi, ali na kraju smo izgubili i jedino što nam ostaje je to iskustvo kako se nositi s tako velikom momčadi.</p><p><strong>Kako gledaš na utrku za vrh do kraja prvenstva?</strong></p><p>- Hajduku je uvijek cilj biti pri vrhu ljestvice, radimo na tome, ali ne gledamo daleko unaprijed, fokus je na svakoj sljedećoj utakmici....</p><p><strong>Što možeš reći o Hariju Vukasu?</strong></p><p>- Mislim da je odličan trener, momčad je u odličnom stanju, atmosfera je jako dobra i vjerujem da će zbog svega navedenoga i rezultati doći...</p>