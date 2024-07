Otac Marina Šotičeka: Dinamo mi je ponizio sina! A Hajduk mu je nudio iste uvjete kao i Basel

Od početka prijelaznog roka bilo je to povuci-potegni. Jako dugo trajali su pregovori, a kada se činilo da će Dinamo gotovo sigurno kupiti talentiranog Marina Šotičeka (19), ispriječila se plaća. Modri su mu navodno nudili deset tisuća eura mjesečno, što je on odbio i tu je zapelo.

Pokretanje videa... 00:41 Zafrkancija na treningu Dinama | Video: GNK Dinamo

Ipak, posljednjih dana pojavile su se informacije kako su se opet intenzivirali pregovori i da bi igrač Lokomotive ipak mogao preseliti na Maksimir, no na kraju je ta sapunica završila tako što je Basel kupio Šotičeka za tri milijuna eura. Mladi hrvatski reprezentativac tako će karijeru nastaviti u Švicarskoj, čelnici Dinama vjerojatno će se jednom pitati jesu li mogli pametnije, a o cijelom ovom slučaju oglasio se i Šotičekov otac Marin.

U Sesvetama odigrana nogometna utakmica U-21, Hrvatska - Švedska | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sad je Marin bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom "uzmi ili ostavi"! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje. Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju... - rekao je on za Sportske Novosti.

Rijeka u 32. kolu SuperSport HNL-a izgubila u gostima od Lokomotive 3:1 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kada su se zakomplicirali pregovori s Dinamom, javio mu se i Hajduk. Nudio mu je iste uvjete kao i Basel.

- Točno je, zahvalio se ljudima iz Hajduka i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno? No, ispalo je kako je ispalo.