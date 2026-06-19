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Anel Ahmedhodžić

Otac odbačenog reprezentativca BiH: Nedostaje vođa i iskustvo

Piše Ivan Tomašković,
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Otac odbačenog reprezentativca BiH: Nedostaje vođa i iskustvo
Zenica: BiH protiv Ukrajine u polufinalnoj utakmici play offa za plasman na EURO 2024. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Ahmedhodžić već dulje vrijeme nije dio reprezentacije. Kao razlozi navodile su se privatne okolnosti, osobni stavovi i neslaganja unutar reprezentativnog okruženja.

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Reprezentacija BiH poražena je od Kanade s 4-1 u svojoj drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu. Mnogi traže krivca za taj poraz, a u javnosti se oglasio Mirsad Ahmedhodžić, otac nekadašnjeg reprezentativca Anela Ahmedhodžića, sadašnjeg igrača nizozemskog Feyenoorda. 

On je na svom Instagram profilu objavio dvije priče. U prvoj je podijelio snimku trećeg pogotka Švicarske uz komentar kojim je očito prozvao jednog od igrača BiH, ne navodeći ime. 

Jednu objavio posvetio je svojem sinu. 

- Nedostaje iskustvo i vođa u zadnjoj liniji, kao i kreiranje igre, dodavanja, dueli, brzina, pa čak i postizanje golova. Fali Anel Ahmedhodžić - napisao je Mirsad.

Ahmedhodžić već dulje vrijeme nije dio reprezentacije. Kao razlozi navodile su se privatne okolnosti, osobni stavovi i neslaganja unutar reprezentativnog okruženja. 

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