Otac odbačenog reprezentativca BiH: Nedostaje vođa i iskustvo

Reprezentacija BiH poražena je od Kanade s 4-1 u svojoj drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu. Mnogi traže krivca za taj poraz, a u javnosti se oglasio Mirsad Ahmedhodžić, otac nekadašnjeg reprezentativca Anela Ahmedhodžića, sadašnjeg igrača nizozemskog Feyenoorda.

On je na svom Instagram profilu objavio dvije priče. U prvoj je podijelio snimku trećeg pogotka Švicarske uz komentar kojim je očito prozvao jednog od igrača BiH, ne navodeći ime.

Jednu objavio posvetio je svojem sinu.

- Nedostaje iskustvo i vođa u zadnjoj liniji, kao i kreiranje igre, dodavanja, dueli, brzina, pa čak i postizanje golova. Fali Anel Ahmedhodžić - napisao je Mirsad.

Ahmedhodžić već dulje vrijeme nije dio reprezentacije. Kao razlozi navodile su se privatne okolnosti, osobni stavovi i neslaganja unutar reprezentativnog okruženja.