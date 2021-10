Na početku sezone čelnici Hajduka posložili su nikad jaču momčad i u svakom svom nastupu u prvi plan isticali rezultatski cilj, ni manje ni više nego borbu za trofeje. Ljestvica očekivanja podignuta je do maksimuma, a time i odgovornost za eventualni neuspjeh. Pa iako se ovaj redizajnirani Hajduk nalazi svega četiri boda iza vodećih Rijeke i Osijeka, koji, i to je važno napomenuti, imaju i utakmicu više, opet se pod znak pitanja stavljaju sposobnosti trenera Jensa Gustafssona i njegova budućnost na klupi Hajduka.

I ne postavljaju pitanja samo nezadovoljni navijači razočarani porazom u Šibeniku i novinari kojima je to posao, isto pitanje sami sebi postavljaju i ljudi unutar kluba. Da tome nije tako, da Jakobušić i Nikoličius ne razmišljaju što napraviti s trenerom, ne bi se predsjednik na zajedničkom ručku ni obraćao momčadi i ispred svih mu davao podršku. Svjesni su i oni da su u deset mjeseci puno puta mijenjali smjer i da bi novi zaokret "pojeo" dragocjeno vrijeme, ali Gorica je pred vratima, nakon nje i kup ogled u Belišću, pa Slaven Belupo, Hrvatski dragovoljac, uskoro će i nova reprezentativna stanka...

Momčad je desetkovana ozljedama Krovinovića, Mlakara, Eleza, Čuića, Posavca, Eduoka..., no za Hajduk koji želi ostati pri vrhu prvenstvene ljestvice i Gustafssona koji želi zadržati posao, sve osim niza pobjeda neće biti dovoljno.

- Želio bih se osvrnuti na par zadnjih utakmica, na ono što smo željeli ali nismo prikazali na terenu. Neki su konfuzni zbog onoga što smo vidjeli, a istina je da vi vidite samo utakmica ali ne i ono što mi radimo na treninzima. Radimo naporno da bi bili sve bolji, moja je odgovornost da to vidite i na utakmicama, počevši od sutra. Nakon Šibenika svi smo osjećali odgovornost, bilo je puno samokritike među igračima, kako moraju biti bolji, kako ćemo isto napraviti i na terenu. Puno sam pričao s predsjednikom i sportskim direktorom što moram i ja promijeniti. Svi u klubu radimo naporno da bude bolje već od sutra, da ostvarimo puno logičniji rezultat od onoga u Šibeniku.

Možete li podići samopouzdanje igrača pred važnu utakmicu?

- Jako dobro pitanje. Moja je specijalnost da uvjerim igrače da budu samopouzdani. Imamo ekstra igrača Marka Livaju koji ulazi i izlazi s terena s puno samopouzdanja, on može puno napraviti za dizanje samopouzdanja mlađima poput Ljubičića. Moja odgovornost je da igračima dižem samopouzdanje, ali i oni to rade međusobno.

Špekulira se oko vaše smjene i dolaska Dambrauskasa, jeste li pričali sa sportskim direktorom o tome?

- Kad sam potpisivao ugovor s Hajdukom bio sam svjestan pritiska. Za mene je jedini fokus na pripremu sutrašnje utakmice, da napravimo sve da bi je pobijedili. Samo na to mislim i na ništa drugo. Pričali smo, analizirali utakmicu, imamo dobar odnos, ali nismo pričali o drugim stvarima.

Hoće li Ljubičić krenuti sutra od početka, on je Hajdukova budućnost a ne Diamantakos?

- To je vaše mišljenje, Diamantakos je dobro igrao u Zadru i dao dva gola, dok je Ljubičić bio s reprezentacijom... Planirali smo da Diamantakos počne utakmicu a da je Ljubičić završiti. Obojica su bili blizu gola. A to tko je za Hajduk ili ne, to ostavite nama, oni su za Hajduk jer imaju ugovore s Hajdukom.

Imate podršku čelnika kluba, imate li podršku igrača?

- Ako osjetim da je nemam, to znači da nisam trener za Hajduk. Igrači razumiju ozbiljnost situacije, nogomet je takav, nekad pobijediš kad si trebao izgubiti i obratno. Cijenim njihov rad svaki dan, mislim da su igrači dobro upoznati sa situacijom, dosta pričamo da nađemo rješenja. Bilo je puno izmjena, neke su nas stvari uzdrmale, ali radimo na tome da igrači shvate što se od njih traži, oni pomažu meni, ja njima. Tako se vodi moderan klub danas i tu nema problema. Ja sam puno bolji trener Hajduka danas nego što sam bio kad sam dolazio. Upoznao sam klub, navijače i posebno igrače. Dosta je igrača koji su tu od ranije, ima i novih i oni se upoznaju sa situacijom. Mi ćemo biti sve bolji i bolji, ali 18. prosinac je dan kad se daju ocjene, ne danas. Ako smo unutra i dobri, onda je dobro. Nakon Šibenika nije pravi trenutak da budemo previše kritični. Izgubili smo, a trebali smo dobiti utakmicu.

Koja je utakmica koju bi kao dobru ili lošu izdvojili?

- Osijek kući, ne rezultatski, nego kako smo je odigrali. A Lokomotiva rezultatski, ne kako smo je odigrali.

Duga je lista ozlijeđenih?

- Izazovno je to, u sedam dana izgubili smo Čuića, Vukovića i Krovinovića. To je veliki problem, oni su out, Posavec i Eduok isto. Vidjet ćemo što je s Elezom i Mlakarom.

Kakvu Goricu očekujete?

- Izgubili su pred kraj utakmice s Osijekom i Rijekom, ali Gorica je momčad koja se nije puno mijenjala od prve utakmice, imaju dosta kvalitete, posebno na lijevoj strani, solidna su momčad s dobrim kontra napadom.

Jesu li vaši igrači mentalno i fizički spremni za sutrašnju utakmicu?

- Jesu, 100%. Bio sam uvjeren i prije Šibenika i sada, oni uzimaju odgovornost i nema dvojbe što mi želimo napraviti na ovoj utakmici.