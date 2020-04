Otkazali Wimbledon! I to prvi put od Drugog svjetskog rata...

Sa velikom žalosti javljamo da je Uprava All England Cluba odlučila otkazati Wimbledon 2020. godine zbog ugroze ljudskog zdravlja u pandemiji korona virusa, stoji u priopćenju na službenim stranicama travnatog Grand Slama.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt