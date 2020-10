Plazibatu propala borba: Badr Hari ima koronu, otkazan Glory

<p>Nakon nesretnog poraza protiv <strong>Rica</strong> <strong>Verhoevena </strong>(31), <strong>Badr Hari</strong> (35) trebao se vratiti u ring, ali taj će povratak još malo pričekati. A pričekat će i meč našeg <strong>Antonija</strong> <strong>Plazibata </strong>(26) koji se također trebao boriti na <strong>Glory 76</strong> priredbi, koja je otkazana nakon pozitivnih testova. </p><p>Nadalje, Plazibat je i u Harijevom timu te su se zajedno pripremali na nove izazove, ali on nema simptome zaraze COVID-19 virusom te se osjeća dobro. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Antonija Plazibata</strong></p><p>- Javili su mi da je odgođeno. Ne znam do kada. Vjerojatno ću se kroz par dana vratiti u Hrvatsku. Nastavit ću s treningom i pripremama. Čekam da više sve to konačno krene i nadam se da ovo neće dugo trajati. Što je tu je, idemo dalje. Što Bog da bit će - rekao je za <a href="https://fightsite.hr/regija/hari-pozitivan-na-koronu-odgoden-glory-76-plazibat-nema-simptome-dobro-sam-i-nastavljam-s-pripremama/10499941/" target="_blank">Fightsite </a>Plazibat.</p><p>Antonio se na turniru četvorice teškaša trebao boriti protiv Nordinea Mahieddinea, a Badr Hari se trebao boriti protiv jednog od najboljih teškaša današnjice, rumunjskog udarača <strong>Benjamina Adegbuyija </strong>(35) i mogućom pobjedom postati novi izazivač za titulu u teškoj kategoriji. No, situacija je takva da će sve malo pričekati.</p><p>- Pozitivan sam na koronavirus. Trenutno se nalazim u kućnoj karanteni i dobro se oporavljam nakon nekoliko dana bolesti. Sve sigurnosne mjere oko COVID-19 virusa smo shvatili vrlo ozbiljno još od početka pandemije, ali nažalost došlo je do zaraze. To nam samo pokazuje koliko ozbiljno moramo shvatiti ovaj virus. U ovim se trenucima moram odmoriti, a s treningom ću nastaviti čim to bude moguće - napisao je nizozemsko marokanski borac na društvenim mrežama.</p>