Otkrivamo detalje sportskih megaprojekata u Zagrebu: Stižu novi stadioni, dvorane, bazen...
Zagreb je postao veliko gradilište. Novi stadioni u Kranjčevićevoj, a potom i u Maksimiru, obnova Doma sportova i bazen u Španskom mijenjaju lice grada i napokon ljubiteljima sporta donose komfor kakav zaslužuju
Bageri, dizalice, kranovi, deseci radnika. Zagreb je, nakon desetljeća čekanja i propalih obećanja, konačno postao veliko gradilište. Objekti koji su izgrađeni prošlog stoljeća, mnogi i prije Univerzijade 1987., odavno su dotrajali, vrijeme je za neke nove. U glavnom su gradu shvatili kako bez prave infrastrukture više nema naprijed, kako se metropola ne može razvijati i bez kvalitetnih, modernih i funkcionalnih sportskih objekata koje su generacije sportaša u metropoli odavno zaslužile. I sad su vidljivi jasni koraci u tom smjeru. Od rušenja kultnog Maksimira i gradnje novog nogometnog hrama, preko obnove kultnog Doma sportova, do prvog bazena na zapadu grada, projekti koji su godinama bili tek dio političkih programa sada postaju stvarnost.