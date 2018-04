Otkriven razlog razlaza: Agassi i Đoković žestoko se posvađali

Imao sam najbolju namjeru, želio sam pomoći Novaku. No, često smo zaključivali da nismo suglasni oko nekih bitnih stvari. Želim mu sve najbolje u nastavku karijere, rekao je legendarni Andre Agassi nakon razlaza s Novakom Đokovićem.

Srpski tenisač u ovom je trenutku 13. tenisač svijeta i igra neprepoznatljivo, a cijenu je platio njegov povremeni trener, čovjek koji ga je trebao vratiti u sami vrh svjetskog tenisa nakon operacije lakta i koji ga je pratio samo na većim turnirima. U Đokovićev tim ušao je malo prije prošlogodišnjeg Roland Garrosa, no rezultat njegova rada nije bio vidljiv i nepunu godinu kasnije napustio ga je.

Iako je Agassi to objasnio blagim izjavama, njemački Spox tvrdi kako je do razlaza dva velikana svjetskog tenisa došlo prilično eksplozivno. Naime, prema njima Agassi je bio bijesan na Novaka na jednom treningu u Indian Wellsu. Izletio je s treninga prilično ljutit jer Đoković nije želio prihvatiti njegov prijedlog da odustane od nastupa na turniru u Miamiju. Andre je smatrao da Novak nije dovoljno spreman za tako jak turnir.

I imao je pravo jer Đoković je ispao već u prvom kolu i Indian Wellsa i Miamija gdje ga je lakoćom pobijedio Benoit Paire (3-6, 4-6). Nakon odlaska Agassija Đoković će nastaviti surađivati samo s Radekom Štepanekom, a bivši izbornik Srbije rekao je za srpske medije da se odavno vidjelo da Đoković i Agassi ne mogu surađivati:

- Znam kakav karakter ima Novak i što mu treba. Od početka mi se nije svidjela ta suradnja iako Agassija jako poštujem. Premalo je to da on bude u njegovu timu samo na velikim turnirima, Novaku treba više od toga. Đokoviću treba tim koji ga je odveo do vrha - kaže Bogdan Obradović.