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Otpisao Vuškovića, sad i važnog napadača. Trener Spursa oštro poručio: Nema šanse da on igra!

Piše HINA,
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Otpisao Vuškovića, sad i važnog napadača. Trener Spursa oštro poručio: Nema šanse da on igra!
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Foto: Andrew Couldridge
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Tijekom ljeta Tottenham je prilično ispraznio blagajnu na pojačanja, a samo dvojica igrača, Tonali i Mateus Fernandes, su vrijedila gotovo 200 milijuna eura, a De Zerbi je iz kluba pustio i Luku Vuškovića

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Čak i kada bude spreman, Richarlison (29) više neće igrati za Tottenham, izjavio je trener londonskog kluba Roberto De Zerbi, koji je ljetos iz kluba pustio Luku Vuškovića (19) nakon što je dao do čelnicima Spursa kako ne računa na Hrvata.

Talijanski trener i definitivno je otpisao 29-godišnjeg brazilskog napadača nakon što je Richarlison u klubu boravio od 2022., a prije toga je bio član brazilskih klubova Americe Mineiro i Fluminensea te Watforda i Evertona.

Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur
Foto: Matthew Childs

Ove sezone Richarlison je nastupio samo u prvoj ligaškoj utakmici nakon čega više  nije dobio niti minute na travnjaku. Brazilac je pod svaku cijenu želio napustiti Tottenham, ali su mu propali transferi u ligaškog suparnika Everton i turski Trabzonspor. Baš zbog želje da napusti klub njega je posve otpisao trener De Zerbi.

- Nema šanse da igra, ne računam na njega niti u Liga kupa. Na početku sezone sam ga nagovarao da bude s nama, da ostane, ali nije pristao na to. Ne želim dane provoditi u nagovaranju - dodao je De Zerbi.

Tijekom ljeta Tottenham je prilično ispraznio blagajnu na pojačanja, a samo dvojica igrača, Tonali i Mateus Fernandes, su vrijedila gotovo 200 milijuna eura. Unatoč tome Tottenham nakon četiri ligaške utakmice ima dva remija i dva poraza bez i jednog postignutog pogotka.

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