Otto Barić mlađi o svježim vizualima novog Maksimira: Studentski rad, katastrofa!

Novi Maksimir ne bi trebao biti samo nogometni stadion, nego prostor koji povezuje sport, prirodu i svakodnevni život Zagreba. Upravo je to glavna ideja talijanskog arhitektonskog studija VG13 Architects, autora pobjedničkog rješenja za novi stadion i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, koju su objasnili na arhitektonskom portalu Archeyes.

Hrvatski arhitekt Otto Barić mlađi, sin pokojnog izbornika hrvatske reprezentacije Otta Barića, kritizirao je nove vizuale pobjedničkog projekta za izgradnju stadiona Maksimir.

- Ovaj render ponovno pokazuje potpunu nemoć ocjenjivačkog suda/ tehničke komisije a prije svega i političkih sudionika ziriranja…. Ovo je toliko nerealno po pitanju sigurnosti, puteva punjenja i evakuacije i vanjskog sigurnosnog perimetra… u najboljem slučaju studentski rad.. i to prosječan! Katastrofa - poručio je Barić.

Inače, Barić je i sam sudjelovao na natječaju za novi Maksimir, Već je nekoliko puta javno kritizirao pobjedničko rješenje. Nakon predstavljanja projekta krajem rujna doveo je u pitanje izvedivost krovne konstrukcije, a zatim je upozorio i na, prema njegovu mišljenju, odstupanja od uvjeta natječaja.

Sada je kritike usmjerio na sigurnosne aspekte projekta. Posebno je izdvojio pristupne i evakuacijske putove te vanjski sigurnosni perimetar stadiona. Riječ je o njegovoj ocjeni na temelju objavljenih vizualizacija, a ne o službeno utvrđenim sigurnosnim nedostacima.