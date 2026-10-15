Obavijesti

Sport

Komentari 1
OŠTAR ISTUP

Otto Barić mlađi o svježim vizualima novog Maksimira: Studentski rad, katastrofa!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 4 min
Otto Barić mlađi o svježim vizualima novog Maksimira: Studentski rad, katastrofa!
Foto: VG13 Architects
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sin pokojnog izbornika hrvatske reprezentacije Otta Barića, kritizirao je nove vizuale pobjedničkog projekta za izgradnju stadiona Maksimir

Admiral

Novi Maksimir ne bi trebao biti samo nogometni stadion, nego prostor koji povezuje sport, prirodu i svakodnevni život Zagreba. Upravo je to glavna ideja talijanskog arhitektonskog studija VG13 Architects, autora pobjedničkog rješenja za novi stadion i Sportsko-rekreacijski centar Svetice, koju su objasnili na arhitektonskom portalu Archeyes

41
Foto: VG13 Architects

Hrvatski arhitekt Otto Barić mlađi, sin pokojnog izbornika hrvatske reprezentacije Otta Barića, kritizirao je nove vizuale pobjedničkog projekta za izgradnju stadiona Maksimir.

HMMM... FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

- Ovaj render ponovno pokazuje potpunu nemoć ocjenjivačkog suda/ tehničke komisije a prije svega i političkih sudionika ziriranja…. Ovo je toliko nerealno po pitanju sigurnosti, puteva punjenja i evakuacije i vanjskog sigurnosnog perimetra… u najboljem slučaju studentski rad.. i to prosječan! Katastrofa - poručio je Barić.

Inače, Barić je i sam sudjelovao na natječaju za novi Maksimir, Već je nekoliko puta javno kritizirao pobjedničko rješenje. Nakon predstavljanja projekta krajem rujna doveo je u pitanje izvedivost krovne konstrukcije, a zatim je upozorio i na, prema njegovu mišljenju, odstupanja od uvjeta natječaja.

EVO ŠTO KAŽU Ovako su Talijani objasnili ideju za novi Maksimir: 'Sve polazi od šireg razumijevanja Zagreba'
Ovako su Talijani objasnili ideju za novi Maksimir: 'Sve polazi od šireg razumijevanja Zagreba'

Sada je kritike usmjerio na sigurnosne aspekte projekta. Posebno je izdvojio pristupne i evakuacijske putove te vanjski sigurnosni perimetar stadiona. Riječ je o njegovoj ocjeni na temelju objavljenih vizualizacija, a ne o službeno utvrđenim sigurnosnim nedostacima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu
NEMIRI UOČI UTAKMICE

VIDEO Huliganski kaos u Splitu. Organizirali sačekušu i vikali skandalozne povike u korteu

Skandalozni povici u organiziranom korteu Torcide do Poljuda sablaznili su javnost. A noć prije utakmice Hajduka i Ajaxa 150 torcidaša napalo je Nizozemce. Policija je spriječila veći sukob i privela 57 ljudi
UŽIVO Hajduk - Ajax 1-0: Bamba zabio za ludnicu na Poljudu!
PRIJENOS SUSRETA

UŽIVO Hajduk - Ajax 1-0: Bamba zabio za ludnicu na Poljudu!

Dugih 16 godina Hajduk i njegovi navijači čekali su ovaj trenutak. Nakon bolnih ispadanja, sada napokon igraju skupinu europskog natjecanja, a u Split stiže veliki nizozemski Ajax.
FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?
HMMM...

FOTO Talijani objavili nepoznate detalje novog Maksimira! Kako vam se sad čini pobjednički rad?

Talijanski studio VG13 Architects objavio je nove fotografije i detalje koji bi trebali krasiti novi stadion na Maksimiru. Podsjetimo, pobjednički rad izazvao je žestoku reakciju javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026