Otto Barić prvo zapalio svijeću, Zajec stigao uz pratnju BBB-a, a euforiju izazvala Barišićeva lista

U Maksimiru su odrađeni prvi demokratski izbori, članovi Dinama su po prvi put povijesti dobili priliku glasati za ljude koje žele sljedećih godina vidjeti u skupštini kluba. Pa potencijalno i na predsjedničkoj funkciji. Ovoga puta borba se vodila između Otta Barića i Velimira Zajeca, točnije njihovih lista Dinamo iznad svih (Barić) i Dinamovo proljeće (Zajec).

I već od ranih jutarnjih sati pred zapadnom tribinom maksimirskog stadiona vladala je velika gužva. Bez obzira što se u ovim "pretkvalifikacijama" moglo glasati i online putem, u Maksimiru je bilo vrlo prometno. A prvi ljudi ispred stadiona počeli su "kapati" još oko 8 ujutro, sat vremena prije otvaranja biračkih mjesta.

- Ja sam Franjo Smolec, glasao sam za Zajeca! Član Dinama sam od 1967. godine, više od pola stoljeća sam čekao demokratske izbore u klubu. Stalno sam na utakmicama koliko mi to zdravlje dopušta, a uvjeren sam kako će nas Zeko odvesti u velike pobjede. On je naš čovjek, znam koliko mu Dinamo znači, tu je rođen. Ma joj, vi ste premladi da bi znali kaj je on sve dal Dinamu - poručio nam je gospodin koji je prvi glasao na demokratskim izborima.

Smolec je već od 8 sati bio "na čeki" ispred stadiona, sat vremena proveo u ugodnom razgovoru sa zaštitarima, pa zaokružio listu Dinamovo proljeće. Biračka mjesta bila su otvorena u 9 sati, a onda je krenulo... Navijači su počeli stizati u sve većem broju, izlaznost je bila prilično dobra. U Maksimir su stizali žene i djeca, mladi i stari, bilo je tu navijača u Dinamovim dresovima, majicama, sa šalovima...

E, tu je izostao tek nešto veći utjecaj samoga kluba. I da se Dinamo još malo više otvori, još više toga ponudi svojim navijačima. Biračka tijela bila su postavljena ispod zapadne tribine, a tu je klub navijačima ponudio tek - jedan šank. A mogao se naći i razglas s Dinamovim pjesmama, možda i Fan Zona, puno više "zanimacije" za navijače, članove kluba.

Otto Barić sa svojim je ljudima stigao oko 9.30, zapalio svijeću poginulim navijačima Dinama u Domovinskom ratu, pa otišao na glasovanje. Dolazak Velimira Zajeca je bio najavljen za 10.30, ali Zeko je s cijelom svojom listom ipak malo kasnio, to je društvo pred Maksimir stiglo nešto prije 11 sati.

Sat vremena kasnije stigli su i Bad Blue Boysi, njih 200-tinjak, nije tu bilo pjesme niti slavlja (čak ni previše piva), dečki su u miru zaokružili svoju listu i preselili se na druženje u Park Maksimir preko puta stadiona. A poznatih? U Maksimir je na glasovanje stigao Tomo Šokota, čak i pomoćni trener "modrih" Sandro Perković, većina ostalih ipak su se odlučili za online glasovanje.

Velika euforija pred Maksimirom je zavladala oko 12 sati kad je u javnost puštena lista Barišićevih 35 skupštinara. Dinamovi navijači odmah su među "tih 35" prepoznali nekoliko svojih ljudi, članove kluba koji bi na sljedećoj skupštini (održat će se najkasnije 11. ožujka) mogli i trebali prijeći na njihovu stranu. U svakom slučaju, sljedećih će dana biti jako zanimljivo...