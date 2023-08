Spektakl u najavi: Otvorene prijave za 7. Konzum glow run

Otvorene su prijave za sedmo izdanje popularne utrke Konzum Glow Run Split koja će se održati 30. rujna 2023. godine u Splitu. Organizator utrke, tvrtka Run Croatia i pokrovitelj utrke, domaći trgovački lanac Konzum, pobrinut će se da splitske ulice još jednom zasvijetle u neonskim bojama. Trčat će se na pet i deset kilometara, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na internetskim stranicama runcroatia.hr i utrka.com.

Nesvakidašnja Konzum Glow Run Split nastala je po uzoru na brojne „glow“ utrke koje se održavaju u svjetskim metropolama, a start ove splitske utrke bit će na Rivi te će se trčati prema Vili Dalmaciji i natrag prema Rivi.

- Atraktivna 'svjetleća' utrka Konzum Glow Run Split, koja svoja izdanja ima u brojnim europskim i svjetskim metropolama, 30. rujna se vraća u Split po sedmi put! Želja nam je promovirati Split kao grad sporta i zdravog života te poslati u medije predivne slike i kadrove svjetleće Rive i sudionika. Konzum Glow Run Split pravi je vizualni spektakl. Naime, utrka je jedinstvena po tome što se održava u večernjim satima i što će svi sudionici imati accessorize u neonskim bojama - svjetleće majice i glow in the dark narukvice. Bit će to idealan uvod u jesenski dio trkačke sezone, a posebno nam je drago da nas i ove godine podržava Konzum - rekao je Sven Veronek iz tvrtke Run Croatia.

Foto: konzum glow run

- Kao društveno odgovorna kompanija redovito podržavamo projekte koji promoviraju sport i zdrav život. Zato nas veseli što i ove godine možemo biti dio utrke Konzum Glow Run Split, koja uz trčanje nudi i poseban doživljaj, kako sudionicima tako i gledateljima. Želim sreću svim trkačima, ne sumnjam da će biti jako zabavno - izjavila je Sandra Đolo, rukovoditeljica Službe korporativnih komunikacija Konzuma.

Foto: konzum glow run

Za sve trkače osigurano je digitalno mjerenje vremena, okrijepa za vrijeme i nakon utrke, svijetleće narukvice te pehari i medalje za one najuspješnije. Po završetku utrke, sudionici i posjetitelji moći će se opustiti i zabaviti uz After Run Party, gdje će biti proglašeni i pobjednici.