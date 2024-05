'Otvoreno su mi prijetili nakon što sam potpisao za Hajduk! Morao sam im vratiti novac...'

Nakon Dejana Stankovića, Predraga Danilovića, Šime Vrsaljka, Sergeja Barbareza i Vladimira Grbića, u drugoj sezoni serijala '(Ne)uspjeh prvaka' nasuprot Mirze Džombe našao se i Mehmed Baždarević (63), koji se prisjetio igračke karijere, razgovarao je o svom odnosu prema Sarajevu i voljenom Željezničaru, odnosu s pokojnim Ivicom Osimom, ali i o tome što bi u svojoj karijeri, s ovim vremenskim odmakom, napravio drugačije.

Mehmed Baždarević, iako rođen u Višegradu prilikom kratkog odmora svojih roditelja u tom gradu, odrastao je u Sarajevu, nedaleko od stadiona Grbavica. Sa 17 godina postao je prvotimac plavog sarajevskog kluba, za koji je tijekom devet sezona odigrao više od 300 utakmica. Veliki dio razgovora sa Džombom posvećen je upravo Željezničaru, pri čemu se Meša prisjetio svih uspjeha, propuštenih prilika, ali i spomenuo što zamjera voljenom klubu, odnosno ljudima koji su ga u to vrijeme vodili.

Željezničar je bio u polufinalu Kupa Uefe

Za voljeni klub nije imao debi iz snova. Prvu utakmicu započeo je na klupi, što nije dobro prihvatio, te je kako i sam kaže, 'napravio frku'.

- Nije mi bilo svejedno, jer nisam mislio da trebam početi s klupe. Već sam tada naglasio da ću biti igrač koji ima karakter. U 20-30 minuta igre, koliko sam na kraju dobio, stvarno sam se pokazao te sam sljedeću utakmicu igrao od početka. U utakmici koju smo igrali kod kuće dao sam strašan gol Budućnosti s 30 metara i nakon toga, potpuno zasluženo, dobio crveni karton - prisjetio se Baždarević svog seniorskog početka u Željezničaru.

Bio je dio sjajne generacije koju je Željo stvarao godinama, a koja je vrhunac dosegnula igrajući polufinale Kupa Uefe (današnja Europska liga) u sezoni 1984/85. Nakon što je prvu utakmicu u Mađarskoj Željo izgubio od Videotona 3-1, u uzvratnoj utakmici Dolina ćupova bila je puna, a sve do 87. minute, kada su gosti postigli pogodak za 2-1, sarajevski san o odlasku u finale trebao je postati java.

- Ljudi me i dan danas pitaju za tu utakmicu i što se dogodilo. Prije svega klub nije bio spreman da mi igramo finale protiv Reala. Nogometno smo bili moćni, igrali smo tako lagano, ali sama organizacija nije bila na nivou, nismo imali novca, u karantenu smo išli reda radi. Što se same utakmice tiče, ona će vjerojatno svima nama ostati bol u duši što nismo igrali protiv Reala. Jer mi bismo pobijedili Real, bili smo bolji od njih! Već tada smo igrali nogomet koji se danas smatra atraktivnim - ispričao je Baždarević svoje viđenje dvomeča protiv mađarskog Videotona.

Baždarević: Zvali su me i Dinamo i Hajduk

Težak period za Željezničar uslijedio je posebno nakon te utakmice i završetka sezone 1984/85. Igrači su napuštali klub, financijska perspektiva je bila loša, a Baždarević je bio prisiljen ostati u Želji iako je dobio ponude Crvene zvezde, Dinama i Hajduka. S Hajdukom je, ispričao je, imao potpisan ugovor i dobio dio dogovorenog novca, koji je morao vratiti.

- Klub i Ivica Osim nanijeli su mi određenu nepravdu. Uz njegovu pomoć sam trebao završiti u jednom velikom klubu, a to sam mu i rekao. Nakon mog potpisivanja 1983. godine za Hajduk, otvoreno su mi prijetili: da ne smijem napustiti grad, da ne smijem napustiti Želju, jer sam ja ponos grada. Natjerali su me da ostanem i rekli da će mi dati fasadnu ciglu da napravim kuću. Svaki put kad sam trebao otići, meni su prijetili. Zvao je tadašnji gradonačelnik Sarajeva Ante Sučić, pa onda generali, pritiskali su me kroz medije... Stvarno je bilo dosta nerazumijevanja u klubu, bili su sebični i nisu mislili na mene - prisjetio se Meša.

