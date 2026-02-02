'Ova bronca jače sjaji od srebra. Sigurdsson je i griješio, ali on je taj, pravi čovjek za Hrvatsku'

Čuo sam mnogo priča da smo prošle godine srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu osvojili samo zato što smo igrali u Hrvatskoj, da su se Slovenci spetljali, pa Mađari... Ovu broncu osvojili smo s nijansu slabijom ekipom, bez Duvnjaka, Karačića, Pešića, Šipića, pa i Srne, k tome i na gostujućem terenu, uz sve što je bilo protiv nas, od danskih navijača i svega onoga o čemu je glas digao izbornik Sigurdsson. Mislim da je ova bronca i jačeg sjaja, kaže nam legendarni Patrik Ćavar (54).

