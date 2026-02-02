Obavijesti

'Ova bronca jače sjaji od srebra. Sigurdsson je i griješio, ali on je taj, pravi čovjek za Hrvatsku'

Piše Davor Kovačević,
'Ova bronca jače sjaji od srebra. Sigurdsson je i griješio, ali on je taj, pravi čovjek za Hrvatsku'
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne možeš odglumiti dobru atmosferu, igrači imaju bratski odnos na terenu i izvan terena. Ne igramo sigurno najbrži rukomet, ali guraju nas emocija, hrabrost, inat, zalaganje, srce, kaže Pako

Čuo sam mnogo priča da smo prošle godine srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu osvojili samo zato što smo igrali u Hrvatskoj, da su se Slovenci spetljali, pa Mađari... Ovu broncu osvojili smo s nijansu slabijom ekipom, bez Duvnjaka, Karačića, Pešića, Šipića, pa i Srne, k tome i na gostujućem terenu, uz sve što je bilo protiv nas, od danskih navijača i svega onoga o čemu je glas digao izbornik Sigurdsson. Mislim da je ova bronca i jačeg sjaja, kaže nam legendarni Patrik Ćavar (54).

