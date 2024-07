VIDEO Nijemci su poludjeli: Za engleskog suca ovo nije penal

Jamal Musiala pucao je s ruba šesnaesterca, a na putu prema golu ta je lopta pogodila Marca Cucurellu u ruku. Odmah su njemački reprezentativci tražili penal nakon toga, sudac Anthony Taylor pokazao je kako je španjolski reprezentativac imao ruku uz tijelo, a nisu mu se ni javili iz VAR sobe.

Euro 2024 - Quarter Final - Spain v Germany | Foto: Lee Smith

Kako je to moguće? Procijenite sami. Video možete pogledati OVDJE. Lopta je išla prema golu i pitanje je bi li završila u mreži ili bi Unai Simon obranio, ali svakako je to bila situacija nakon koje bi mnogi suci pokazali na bijelu točku. Sudac u VAR sobi bio je Stuart Atwell iz Engleske, a pomoćnici Bartosz Frankowski iz Poljske i nama dobro znani Talijan Massimiliano Irrati koji je oštetio Hrvatsku u finalu SP-a 2018. godine. Bilo kako bilo, to se nije dogodilo, a na kraju je Španjolska zabila gol u 119. minuti utakmice i ušla u polufinale natjecanja.

I sad tu slijede rasprave što bi bilo kad bi bilo, ali Njemačka bi svakako imala najbolju moguću šansu povesti u produžecima. No, to se nije dogodilo te je domaćin ispao u četvrtfinalu prvenstva.