Ovacije legendarnom Jusupu i MVP-u Božiću: U ovakvom bi grotlu Zadra pali i puno veći!

U trećoj utakmici finala doigravanja košarkaši Zadra deklasirali su na Višnjiku Split 99-62 i stigli do svog četvrtog naslova prvaka Hrvatske. Pitanje pobjednika, a time i prvaka, riješeno je odmah na početku utakmice, žuti se jednostavno nisu snašli u bučnoj atmosferi koju su domaći navijači stvorili večeras u Višnjiku. Zadar je do poluvremena stigao na ogromnu prednost 51-26 i tu je priči bio kraj, do kraja su samo odrađivali posao.