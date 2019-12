Ovaj put nisu nikoga kopirali: Procurili su novi dresovi Barce

Nakon jednosezonskog eksperimenta s kockicama, Barcelona i njezin tehnički sponzor Nike su se ipak odlučili vratiti tradiciji i prugama. Popularna nogometna stranica Footy Headlines koja baš rijetko kad griješi i može se reći da radi točnije od švicarskog sata. Kao i uvijek, ekipa s popularne stranice je došla do informacija prije svih pa su u javnost pustili moguće Barcine dresove za sljedeću sezonu.

Blaugrana se ovaj put vratila tradiciji pa su dresovi opet dobili crveno plave pruge, ali i zlatnu boju koja će ukrašavati linije oko pruga. Naravno, ne bi dres bio senzacija da nema nekih noviteta, pa je tako Nike po prvi put u povijesti stavio pruge i na rukave.

Barça’s leaked home kit for the 2020/21 season. [sport via footyheadlines] pic.twitter.com/FrUWGFurou