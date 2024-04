Ovako dugi niz poraza Hajduka ne pamti se u povijesti HNL-a...

Porazom od Rijeke na Rujevici Hajduk je upisao četvrti uzastopni kombinirani poraz u prvenstvu i kupu. Crna serija krenula je porazom od Lokomotive (1-2), nastavila se s prvenstvenim i kup porazima od Dinama na Poljudu (oba puta 0-1), da bi Karoglanova momčad izgubila i na Rujevici identičnim rezultatom (1-0 ). Crna je to serija kojoj se ne nazire kraj, Hajduk izgleda sve lošije, a u subotu mu na Poljud dolazi Osijek, željan uzvrata i pobjede kojom bi koliko - toliko isprali gorak okus jedne jako loše sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Sažetak Rijeka - Hajduk (1-0)

Pokretanje videa... 01:37 Sažetak NK Rijeka vs HNK Hajduk Split 1:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

No ono što nas u ovom trenutku zanima je kad je Hajduk zadnji put upisao četiri poraza u nizu. Na papiru, to se dogodilo zadnji put u sezoni 2020./'21 od 13. - 17., kola, kada je Hajduk upisao prvenstvene poraze od Dinama (3-1), Rijeke (1-2), Varaždina (4-2) te Gorice (2-4), no u stvarnosti je susret 13. kola protiv Dinama bio odgođen i igran je tek iza 18. kola, u kojem je Hajduk u međuvremenu pobijedio Šibenik u gostima (0-1), tako da je niz od četiri poraza u stvarnosti samo na papiru, ne i u stvarnosti. Bilo je to krizno vrijeme kada je Paolo Tramezzani preuzeo momčad od Bore Primorca i krenuo u pohod na Europu pokušavajući prestići Goricu koja je imala deset bodova prednosti. Na kraju mu je to i uspjelo, ali su ga Jakobušić i Nikoličius ipak smijenili!?

Veliku seriju poraza upisali su i u sezoni 2014./'15, kada je od 26. - 29. kola Hajduk redom poražen u prvenstvenim ogledima sa Zagrebom (2-0), Splitom (1-2), Istrom (3-2) i Rijekom (1-2). Čak je taj negativan niz, koji se protegao od kraja ožujka do kraja travnja, produžen i kup porazom od Splita (0-1), ali je u međuvremenu bio i prekinut remijem u prvom kup ogledu sa Splitom (1-1). Bilo je to vrijeme kada je Stanka Poklepovića na klupi zamijenio Goran Vučević, njega je uskoro zamijenio Hari Vukas, a na kraju sezone je na mjesto trenera promoviran Damir Burić.

Zadnji niz od četiri prvenstvena poraza potpisuje Mišo Krstičević, dogodilo se to u proljeće 2012. godine. No Krstičević ima opravdanje, nakon preuzimanja momčadi od Balakova imao je debelu zalihu bodova, pa je krenuo pripremati mlade igrače za sljedeću sezonu. S Elezom, Barišićem, Vladislavićem, Medakom, Hajderom... izgubio je od Osijeka (2-1), Lučkog (1-2), Intera (1-0) i Lokomotive (0-1), između kojih se smjestila i "pobjeda" 3-0 bez borbe protiv Varaždina, koji je odustao od natjecanja pa se utakmica nije ni igrala. Tako se i u ovom slučaju može postaviti pitanje računa li se ovaj niz kao stvaran, ili pak "papirnati".

Imao je Hajduk u zadnjoj sezoni igranoj u bivšoj državi četiri poraza na startu jesenskog dijela prvenstva, kada su ga svladali Olimpija (2-1), Budućnost (1-0), Velež (4-3), Rijeka (1-1 ; 5-6) ako raspucavanje za jedan bod, koje je bilo uvedeno kako bi se spriječilo namještanje rezultata, na koncu računamo kao poraz, jer Hajduk je unatoč remiju na koncu ipak ostao bez ijednog boda. Bilo je to jedno od najcrnjih razdoblja u povijesti kluba, Hajduk je u deset prvih kola osvojio svega tri boda, pobijedili su Borac u Banja Luci (0-2) a nakon remija (1-1) s Željezničarom bod su potvrdili u raspucavanju kaznenih udaraca. U tom nizu je i poraz od Partizana (0-3) koji im je upisan nakon što su gledatelji upali u teren, prekinuli utakmicu i zapalili jugoslavensku zastavu.

Za niz od četiri uzastopna poraza, dakle ne na papiru, ne zbog odgođenih kola, raspucavanja.... nego stvaran niz, trebalo je duboko zaroniti u Hajdukove povijesne knjige. U njima stoji kako je zadnji veliki niz poraza, koji se protegao na čak pet utakmica u nizu, upisao ni manje ni više nego legendarni Tomislav Ivić, koji je nakon ispadanja od HSV-a u četvrtfinalu Kupa prvaka, tijekom ''crnog svibnja'' 1980., nanizao poraze od Dinama (1-0), Budućnosti (3-1), Zvezde (1-3), Radničkog (2-3) i Vardara (1-0) te sezonu završio na petom mjestu. Bilo bi zaista neobično da taj niz obori Karoglan, koji je na klupi Hajduka bio u nizu od 21 utakmice bez poraza, koji mu je prekinula upravo Rijeka pobjedom (1-2) na Poljudu u siječnju.