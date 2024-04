Karoglan: Ostavka? Jakobušić je htio da i igrači budu odgovorni, a s Perišićem sve dogovaramo...

Nakon dva poraza od najvećeg rivala Dinama, koji su označili ispadanje iz Kupa i vjerojatni kraj nadi da će se Hajduk do kraja boriti za naslov prvaka, Karoglanovu desetkovanu momčad čeka vjerojatno najteže moguće gostovanje na Rujevici. Uz sve probleme koje ih muče ostali su i bez kapetana i dvojice dokapetana, Livaja i Lovre Kalinić su ozlijeđeni a Šarlija mora odraditi kaznu zbog žutih kartona. Dobra je vijest da bi se vjerojatno trebao vratiti Uremović i zakrpati rupu u zadnjoj liniji. Hajduk i dalje gaji neke nade da bi se pobjedom u jadranskom derbiju mogao vratiti u utrku za naslov, no za to su objektivno šanse minimalne...

Trener Hajduka Mislav Karoglan obratio se javnosti od 12.50 sati.

Kako je uči među igrače nakon što je predsjednik kazao da ste podnijeli ostavku?

- Predsjednik je mislio drugačije, da ja i igrači moramo snositi dio odgovornost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Kako podići momčad u ovom trenutku?

- Razgovorom, treningom... Pozitivni rezultati vraćaju samopouzdanje. Mi smo imali puno utakmica bez poraza, ali i peha i ozljeda...

Kakva je situacija s ozlijeđenim igračima?

- Mi smo imali pravog Livaju, vrhunskog 75 minuta jednu utakmicu protiv Rijeke. On je ekstremna klasa ali.... Imali smo planove da igramo s njim i Kalinićem, nije se ispunilo, to je želimo. Nakon toga se krpao, druga ozljeda, meni je žao, on je nositelj klase, s Nikolom bi imao novu dimenziju. Obje ozljede su mehaničke to je i gora stvar. Dajaku je out... Vidjet ćemo koliko može Uremović, on pokušava... Imamo dovoljno igrača, vidio sam da momci žele i da su sposobni uz jednu malu dozu sreće donijeti pozitivan rezultat. Imamo veliki broj igrača pod ugovorom...

Može li Perišić krenuti od početka i odigrati poluvrijeme?

- Sve radimo u dogovoru s njim idemo u interesu njega, pa i cijele Hrvatske. Sve radimo u najboljem interesu i dogovoru s liječnicima.

Možete li pobijediti na Rujevici?

- Vjerujem da mogu pokazati veliku dozu inata i prkosa. Poraz ostavlja efekta, imali smo par utakmica da okrenemo utakmicu. Da si zabio penal Lokomotivi, par situacija u derbiju.... Kad pobjeđuješ pritisak je manji, ovako te sputava. Vidio sam to i prije, i sada, nama se nije pretvorio nijedan u pozitivnu priču. M;možda sutra kliknemo, samo to nam treba.

Uskoro opširnije...