Obavijesti

Sport

Komentari 0
24SATA U BAČKOJ TOPOLI PLUS+

Ovako nešto treba Hrvatskoj! Posjetili smo čudesni nogometni kamp u Srbiji vrijedan 15 mil. €

Piše iz Bačke Topole: Hrvoje Tironi, Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Ovako nešto treba Hrvatskoj! Posjetili smo čudesni nogometni kamp u Srbiji vrijedan 15 mil. €
Foto: TSC Bačka Topola

Nema utičnica pokraj kreveta kako bi mladi nogometaši ostavili mobitele na stolu prije spavanja, wi-fi se gasi u 23, teren koji ima grijanje geotermalnom vodom, kriokomore, pet terena, sve što ozbiljnom klubu treba

Moja je kuća na kraju sela, pjeva Miroslav Škoro u uspješnici tog imena, a može si to svakodnevno zapjevati i Janoš Žemberi, vlasnik TSC-a iz Bačke Topole koji je na kraju sela nedavno izgradio vilu te održao parti otvorenja, ali i odmah započeo novi projekt. Ispod njegove terase gradit će se još jedan nogometni teren na kojem će mnogi mladi talenti tražiti put za dokazivanje, prvo u TSC-u, a tko zna gdje dalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025