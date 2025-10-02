Nema utičnica pokraj kreveta kako bi mladi nogometaši ostavili mobitele na stolu prije spavanja, wi-fi se gasi u 23, teren koji ima grijanje geotermalnom vodom, kriokomore, pet terena, sve što ozbiljnom klubu treba
Ovako nešto treba Hrvatskoj! Posjetili smo čudesni nogometni kamp u Srbiji vrijedan 15 mil. €
Moja je kuća na kraju sela, pjeva Miroslav Škoro u uspješnici tog imena, a može si to svakodnevno zapjevati i Janoš Žemberi, vlasnik TSC-a iz Bačke Topole koji je na kraju sela nedavno izgradio vilu te održao parti otvorenja, ali i odmah započeo novi projekt. Ispod njegove terase gradit će se još jedan nogometni teren na kojem će mnogi mladi talenti tražiti put za dokazivanje, prvo u TSC-u, a tko zna gdje dalje.
