Ovako nešto treba Hrvatskoj! Posjetili smo čudesni nogometni kamp u Srbiji vrijedan 15 mil. €

Moja je kuća na kraju sela, pjeva Miroslav Škoro u uspješnici tog imena, a može si to svakodnevno zapjevati i Janoš Žemberi, vlasnik TSC-a iz Bačke Topole koji je na kraju sela nedavno izgradio vilu te održao parti otvorenja, ali i odmah započeo novi projekt. Ispod njegove terase gradit će se još jedan nogometni teren na kojem će mnogi mladi talenti tražiti put za dokazivanje, prvo u TSC-u, a tko zna gdje dalje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+