Ljudi, je li moguće?! Ulaznice za sjevernu tribinu Poljuda protiv Walesa prodaju se za 150 eura!

Hrvatska u subotu otvara novi kvalifikacijski ciklus. Wales će na Poljudu (20:45) biti prvi protivnik na putu prema Europskom prvenstvu sljedeće godine koje će organizirati Njemačka.

Stadion u Splitu rasprodao se dva tjedna unaprijed, Hrvatsku će bodriti oko 32.000 navijača. Iako ulaznica više nema u prodaji, i dalje se traže, a na internetskim oglasima mogu se naći za čak 150 eura!

Inače, u internetskoj prodaji ulaznice su se mogle kupiti za cijenu od 12 do 30 eura. Dakle, sada se prodaju za pet puta više. Pa tko ima...

Poljudska publika, podsjetimo, ispratila je "vatrene" na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Rusije, a sad će ih prva i pozdraviti nakon osvajanja bronce u Katru.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tri dana kasnije, 28. ožujka u 20.45 Hrvatska će gostovati kod Turske u gradu Bursi u blizini Istanbula, na stadionu koji izvana ima oblik krokodila.

Ulaznice za Tursku

Putem stranica HNS-a dostupne su ulaznice za hrvatske navijače. Oni će biti smješteni u sektorima na sjeverozapadnom dijelu stadiona, a cijena ulaznice stoji 5 eura (37,67 kuna). Mogu ih kupiti isključivo državljani RH nakon registracije na portalu za ulaznice i popune svih podataka. Jedan čovjek može kupiti najviše četiri ulaznice, a drugi navijači mogu biti i strani državljani.

Ulaznice će biti u prodaji do početka utakmice ili do rasprodaje. Za domaće navijače dostupne su od subote, a cijene se kreću od 5 do čak 170 eura. Svi koji žele, mogu kupiti i simboličnu ulaznicu za utakmicu od 5 eura kojom će pomoći žrtvama nedavnog potresa.

Najčitaniji članci