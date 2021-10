Niko Kovač je trener koga je jako teško izbaciti iz takta. Čvrste njemačke ruke i gospoštine, pun poštovanja prema protivniku, rijetko kada ulazi u konflikte s protivničkom stranom, no i to je moguće kada ga baš razbjesnite. A to je uspjela napraviti klupa Real Sociedada.

Monaco je u drugom kolu Europske lige remizirao s Real Sociedadom (1-1), a hrvatski trener je tijekom utakmice poludio nakon jednog poteza Španjolaca pa je ušao u verbalni obračun s članom Sociedadovog stožera. Palo je nekoliko teških riječi, došli su blizu jedan drugome, no u tome trenutku su ih razdvojili suci i ostali članovi stožera.

Video sukoba pogledajte OVDJE.

A što je to toliko razbjesnilo Niku, kojeg gotovo nikada nismo vidjeli u ovakvom izdanju, pitali su se svi. Hrvat je na presici otkrio razlog.

- Kad je igrač ozlijeđen, onda se treba vratiti lopta suparnicima. Za mene je to fair play, zato sam reagirao. Ne znam, možda je do toga došlo jer sam star.

Na svu sreću, sve je ostalo samo na riječima, a Monaco je nakon dva kola drugi na tablici s četiri boda. U sljedećem kolu igra protiv PSV-a.

- Dobro smo igrali u napadu, ne i u obrani. Real Sociedad je izvrsna španjolska momčad, agresivna je i igra napadački. Znamo da su španjolski timovi među najboljima na svijetu kad imaju loptu u svom posjedu, to je ono što je otežavalo onu utakmicu. Zadovoljan sam bodom - kazao je Kovač.

Njegovu momčad u nedjelju očekuje posljednji susret u prvenstvu uoči reprezentativne stanke. Igraju kod kuće protiv Bordeauxa i traže novi uspon na ljestvici nakon jako lošeg ulaska u sezonu.