'Ovdje u Portu je prava ludnica, baš svi će navijati za Dinamo!'

Dinamo će u osmini finala Europske lige igrati s Benficom, a kakva je ljubav prema nogometu u Portugalu, dobro zna košarkaš Toni Prostran koji igra za sportsko društvo Porto u kojem se nalaze i košarkaška i nogometna momčad. Ipak, te dvije međusobno nemaju nekih kontakata, no i dalje se sve okreće oko nogometa:

- Kad sam doma u Hrvatskoj navijam za Hajduk, a inače bih pratio ponešto Ligu prvaka, ali kako sam došao ovdje, a ovdje su svi ludi za nogometom, promijenilo se i to. To je ludilo za Portom, ako izgube u nogometu, nitko ni s nama ne priča dva dana. Nema veze što je jedno košarka, a drugo nogomet, svi su ljuti na sve. Kao da smo mi izgubili, a ne nogometaši. Ali kad se pobijedi, to je slavlje. Tako da htio, ne htio, morao sam početi pratiti nogomet ovdje.To je čudo što se tiče nogometa.

Foto: Privatna arhiva

A u Hrvatskoj će neki navijači Dinamovih rivala navijati zajedno s Portugalcima koji dolaze na Maksimir podupirati Benficu. I dok je nekima to pomalo čudno, u Portugalu je to normalna stvar:

- Nema šanse da ijedan navijač Porta u toj utakmici navija za Benficu. Ma nema teorije. Čisti primjer, mi igramo protiv neke druge momčadi i na poluvremenu gubimo pet-šest razlike. Ljuti smo, ja ljut kao pas, kad ono ulazi naš ekonom sa strane i nešto se smješka. I ja ništa ne razumijem, pitam ga: 'Pa čovječe, mi gubimo, a ti se smiješ', kad on meni odgovori: 'Pa Benfica gubi u nogometu 2-0!'

Nedavno je Prostranova momčad, u kojoj igra s Borisom Baraćem, razbila najveće rivale:

- To nije normalno, to je takva ljubav prema Portu i mržnja prema Benfici. Dobili smo baš nedavno Benficu 18 razlike. Slavlje je bilo kao da smo osvojili Euroligu.

No to rivalstvo dovelo je zadarskog košarkaša u pomalo neugodnu situaciju...

- Spomenu oni meni Dinamo, misle oni to je moj klub i kažu mi: 'Pa mi ćemo sad navijati za tebe!' A ja navijač Hajduka... Pa sad nisam ni na jednoj ni na drugoj strani, ne smijem reći da sam za Benficu zbog njih, a kako da budem za Dinamo!? Morat ću kad Dinamo zabije gol sretno reagirati, jer da reagiram na Benficin dali bi mi otkaz u roku sekunde - kaže Toni, čija momčad zbog nogometa nerijetko pada u drugi plan:

- Košarka ovdje nije bitna, no kada je utakmica s Benficom bude puna dvorana. Bude baš krcato. No inače njima je nogomet sve. Način na koji oni shvaćaju te poraze i pobjede, to je nešto neviđeno. Slično je to kao kod nas u Dalmaciji, ali još jače. Ponekad imam osjećaj da oni više vole kad Benfica izgubi nego kad Porto pobijedi.

Tema: DAN 'd': Sve o europskom Dinamu i utakmici s Benficom