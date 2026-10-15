Ove godine 55. izdanje Kutije šibica. Nagrade su baš izdašne

Novo, 55. izdanje najstarijeg najpoznatijeg i najvećeg malonogometnog turnira u regiji "Kutije šibica" počet će 21. studenoga, a prijave za turnir kreću u petak te će trajati do 6. studenoga.

- Već sama činjenica da se radi o 55. izdanju turnira najbolje govori o njegovoj tradiciji. Ponosan sam na činjenicu da ustanova Upravljanje sportskim objektima uspješno održava kontinuitet Kutije šibica, turnira na kojem su odrastale generacije sportaša i ljubitelja nogometa - poručio je Boris Dujmić, ravnatelj Ustanove, koja organizira turnir. Posebno je istaknuo humanitarni karakter manifestacije koji će se nastaviti i ove godine.

- Proteklih godina omogućili smo djeci iz domova za nezbrinutu djecu ljetovanje na Malom Lošinju, a tako će biti i nakon ovog izdanja turnira - dodao je. Važnost i značaj Kutije šibica potvrdili su i Stjepan Crnokić, pomoćnik pročelnika za sport, te Davor Blašković, tajnik Zagrebačkog nogometnog saveza.

Zagreb: Konferencija za medije povodom 55. Malonogometnog turnira Kutija šibica 2026. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Čestitam organizatorima na 55. izdanju turnira. Ne možemo biti sretniji što Zagreb ima ovako kvalitetan malonogometni turnir s bogatom tradicijom, na koji dolaze ne samo Zagrepčani, već i ekipe iz cijele regije - rekao je Crnokić, istaknuvši kako je turnir odavno prerastao lokalne okvire.

- Moram naglasiti da je Zagrebački nogometni savez najveći strukovni savez u Hrvatskoj te da smo ponosni suorganizatori turnira koji iznimno mnogo znači Zagrebu. Svi smo na neki način povezani s Kutijom šibica. Osobno sam prvi put nastupio još 1983. godine i mogu reći da nam je pobjeda na Kutiji šibica važnija od osvajanja Lige prvaka - izjavio je Blašković.

Turnir će se održavati od 21. studenoga do 30. prosinca u pet sportskih dvorana: KC Dražen Petrović, ŠSD Boško Božić Pepsi, ŠSD Dubrava, ŠSD Peščenica i SD Sutinska vrela. Završnica turnira u cijelosti će se igrati u KC Dražen Petrović. Četvrtfinalni susreti na rasporedu su 28. prosinca, polufinale 29. prosinca, dok će veliki finale biti odigran 30. prosinca.

Ukupni nagradni fond turnira iznosi 43.000 eura. Za seniorski turnir osigurano je 24.500 eura, za veteranski 10.500 eura, a za turnir žena 8.000 eura. Kotizacija za seniorski turnir iznosi 190 eura, za veteranski turnir (igrači rođeni 1988. godine i stariji) 150 eura, dok kotizacija za turnir žena iznosi 50 eura.