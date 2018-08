Ovi mladići šokirali su atletski svijet: Rekordi će samo padati

Često su europska atletska prvenstva puno slabije praćena od svjetskih prvenstava i olimpijskih igara. Otkad nema Usaina Bolta, možemo reći da je kompletnoj atletici pala popularnost. Međutim, to ne znači da tartanom i dalje ne kroče sjajni pojedinci i pišu sjajne priče.

Jedan od njih je Jakob Ingebrigtsen. Norvežanin je na Europskom prvenstvu u Berlinu, koje je završeno u nedjelju, osvojio dvije zlatne medalje, na 1500 i 5000 metara. Njegov sjajan podvig utoliko je veći kada uzmemo u obzir da Jakob ima samo - 17 godina. Time je postao najmlađi osvajač zlata na 1500 metara.

Foto: Anke Waelischmiller/DPA/PIXSELL

Dobre gene ne treba tražiti daleko. Njegova braća, Henrik i Filip, također su europski prvaci na 1500 metara, a trčali su i u Berlinu. Jakob je na tronu naslijedio brata Filipa, koji je slavio prije dvije godine u Amsterdamu. Simpatičan trenutak dogodio se usred utrke, kad je Jakob pokušao 'dati pet' bratu Henriku, kao da mu poručuje 'sad ja preuzimam'.

That moment when yer little brother turns around & sez 'listen I'm off now!' Jakob Ingebrigsten just beat his bro to win a #EuropeanChampionships2018 1500/5000m double at 17 years old!!😱😱🙌 🙌#EuropeanChampionships2018 #Berlin2018 #Glasgow2018 #EC2018 #berlin2018 #ingebrigtsen pic.twitter.com/u9krkNVbWo