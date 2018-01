'Ovo je bila pobjeda za našeg kapetana, dali smo sve za to'

Djelovali smo kao momčad u teškim trenucima kad smo ostali bez lidera. Moram napomenuti da su nam uoči utakmice sreću zaželjele nogometna i vaterpolska reprezentacija. I to je to što sam želio, da se osjeti to zajedništvo, otkrio je Lino Červar nakon nove velike pobjede.

U Spaladium Areni pao je Island s velikih 29-22.

- Dobri su oni, znali smo to, radili su nam probleme, pogotovo u prvom poluvremenu. U drugom dijelu smo vukli dobre poteze, no naglašavam da je ovo samo druga stepenica na našem putu.

Hrvatska igra doista fantastično, igrači se bacaju na glavu za svakom loptom i publika to zna nagraditi.

- Ponosan sam na igrače, dišu jedan za drugog. Ispred nas ima još puno teških protivnika, imamo i problema kao što vidite, no drži nas ta ljubav i želja da se pokažemo svima i odlični odnosi među igračima. Tko je bio najbolji danas? Momčad je najbolji igrač.

No, Lino ne bi bio to što jest da ne nađe i poneku zamjerku.

- Ima još puno toga za popraviti, moramo rasporediti snage, moramo obrambeno bolje djelovati u tranziciji.

Prva prilika za to je već u utorak.

- Bit će teško protiv Švedske, a ako ćemo se ovako vraćati u obranu kao danas neće biti dobro - upozorio je izbornik.

Igrač koji je danas napravio velik posao i dokrajčio Island je Marko Mamić. Lijevi vanjski Kielcea zabio je četiri gola iz pet udaraca u samo 11 minuta na parketu.

- Prvi put u životu igram pred ovakvom publikom. Uvijek se netko drugi iskaže i to krasi ovu momčad - kaže Mamić te još jednom ističe splitsku publiku:

- Ma publika puno znači, digne te i kad je tako ništa nije teško. Imamo mi dosta prostora i za napredak, ali zasad je dobro, koncentrirani smo, igramo strpljivo i pametno.

Otkrio je Mamić još nešto.

- Ovo je pobjeda za našeg kapetana, to je dogovor iz svlačionice. On bi dao sve za nas, a mi smo dali sve za njega danas.

Igrač utakmice je Luka Cindrić sa sedam golova.

- Bilo je predivno od prve do zadnje minute, odigrali smo fantastičnu utakmicu, rastemo iz utakmice u utakmicu. Pripremali smo se i vježbali obranu 5-1, uspjeli smo im razbiti ritam napadom sedam na šest i tu smo ih prelomili - kaže Cindrić.

Bez Duvnjaka je na vama veća odgovornost?

- Je, sigurno. Žao mi zbog njega, njemu je najteže i ovim ga putem pozdravljam. Danas smo svi igrali za njega. Pokazali smo da imamo širinu, da smo dobri i bez njega, jer smo nekoliko utakmica i igrali dok je bio ozlijeđen. Nadam se da ćemo ostati svi zdravi do kraja.

Švedsku morate dobiti da bi ostvarili cilj, četiri boda prenijeti u drugi krug.

- Oni su jako jaka momčad, najopasniji su u polukontri i kontri. Gledali smo ih u prethodnim utakmicama, analizirat ćemo ih sutra... Onaj njihov poraz protiv Islanda ne smije nas zavarati, oni su jako opasna momčad.

Ključni detalj bio je ulazak Ivana Stevanovića koji je utakmicu završio sa sedam obrana.

- Malo smo se mučili u prvom dijelu, u drugom dijelu smo uz promjenu obrane napravili što smo tražili - rekao je Stivi.

Tema: Europsko rukometno prvenstvo 2018.