Vukas: Nema više cici-mici igre! Toplak: Ovo je sasvim drukčiji Hajduk, više ne luta s igračima

Sve što smo htjeli smo dobili na početku utakmice. Nismo htjeli ništa prepustiti slučaju s cici-mici igrom. Željeli smo se nametnuti od prve minute, stisnuti, rekao je Hari Vukas o Hajduku

<p>Hajduk je slavio 2-0 protiv Varaždina na Poljudu, a prvi se nakon pobjede oglasio stoper 'bilih'<strong> Mario Vušković</strong>:</p><p>- Teška utakmica, mislim da smo dobro ušli u utakmicu. U prvih 10 minuta smo zabili gol, izborili smo crveni i nakon toga su se oni povukli. To je bilo teško probiti, a na kraju ste vidjeli i sami da je bilo teško igrati nogomet. Igrali smo smirenije, strpljivije, na kraju je došlo do tog potopa, ali sve je na kraju zasluženo. Nakon Galatasaraya gdje smo se izmorili i psihički i fizički, najviše psihički, dobro smo se regenerirali.</p><p>Zadovoljan je bio i <strong>Bassel Jradi</strong>:</p><p>- Pobijedili smo i sretni smo zbog toga. Postavili smo standard u Istanbulu, igrali smo dobro kao momčad, ako nastavimo ovako bit ćemo jaka momčad ove godine. Bitno je da se fokusiramo, profesionalci smo. Brojne momčadi igraju srijedom i subotom gotovo svakog tjedna, moramo pokazati da možemo tako igrati. Čak i danas možemo neke stvari poboljšati, ali s ovom energijom možemo biti prilično jaka momčad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potop na Poljudu</strong></p><p>Trener <strong>Hari Vukas</strong> također nije mogao biti razočaran ovakvom igrom:</p><p>- Sve što smo htjeli smo dobili na početku utakmice. Nismo htjeli ništa prepustiti slučaju s cici-mici igrom. Željeli smo se nametnuti od prve minute, stisnuti, biti opasni. Rani gol je puno pomogao, a crveni karton pogotovo. I do crvenog kartona smo bili dominantni, opasni, dobri. Uvjeren sam da bismo zabili i više golova da nije bilo vremenskih neprilika. Ali, ne smijemo ništa prigovarati. Odigrali smo kvalitetnu utakmicu. Velike čestitke momcima na energiji i prikazanoj igri.</p><p>Ipak priznaje, pribojavao se ove utakmice zbog male pauze nakon poraza u Turskoj:</p><p>- Sve je u glavama igrača. Sve je između dva uha. Tu moraš biti jak, koncentriran. Mi smo Hajduk, želimo se boriti za vrh. Najmanje što igrač mora dati je davanje maksimuma i energije. Pristup koji smo imali se mora nastaviti dalje. To je preduvjet za dobar rezultat uz kvalitetu koju imamo. Nadam se da će to tako biti i dalje.</p><p>Trener <strong>Samir Toplak </strong>svjestan je - Varaždin je mogao i gore proći:</p><p>- Nismo ispali majstori, na kraju nas je i rezultat pomazio. Vjerujem da Gyurcso nije želio šutirati, ali lopta je ušla na gol. Nakon toga je uslijedio i crveni karton i to je bio kraj. Hajduk nas je i prije toga opasno pritisnuo. Veliki nam je problem posljednja linija. Sada smo izgubili još jednog stopera za iduću utakmicu. Sve što smo uspjeli napraviti je stopostotna šansa Urate.</p><p>Za kraj, nadodao je kako misli da je ovo drugačiji Hajduk, a i bolje posložen. Smatra kako se prije lutalo s igračima na krivim pozicijama...</p>