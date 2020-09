Gyurcso kao Barry?! Dominira, a mogao bi ipak otići bez odštete!

Sjajni Mađar Adam Gyurcso igra u odličnoj formi, večeras je praktično sam riješio pitanje pobjednika, no ubrzo će čelnici Hajduka morati donijeti odluku što s njim, jer je ušao u zadnju godinu ugovora...

<p>Sjajnu utakmicu odigrao je večeras u dresu Hajduka nekadašnji mađarski reprezentativac Adam Gyurcso, koji je već u petoj minuti zabio lijepi gol, a odmah potom izborio i crveni karton Albanca Jorgo Pellumbija, čime je praktično do 15. minute sam riješio pitanje pobjednika ogleda između Hajduka i Varaždina na Poljudu, u kome su bijeli slavili 2-0.</p><p>Ono što svakako treba naglasiti je i da Gyurcso igra u dobroj formi od početka sezone, u sedam utakmica zabio je tri gola i jednom asistirao, a impresivna je statistika iza njega i u prošloj sezoni, koju je na preporuku Damira Burića proveo u Puškaš akademiji. Odigrao je Gyurcso čak 35 utakmica, zabio 15 golova i 12 puta asistirao....</p><p>I sve to nas vodi do jednog apsurda, očito ni prvog ni zadnjega kada je u pitanju Hajduk. Naime, Gyurcso je cijelu prošlu sezonu proveo na posudbi jer u Hajduku nisu cijenili njegovu kvalitetu, a kad je u Mađarskoj proigrao i zablistao, nisu ga uspjeli prodati, nego su ga vratili natrag na Poljud. No Gyurcso je u međuvremenu ušao u zadnju godinu ugovora i kako stoje stvari nema ga namjeru produžiti, barem takve vijesti za sada stižu s Poljuda.</p><p>A obzirom da za njega očito još uvijek nema ponude koja bi zadovoljavala Hajduka, tako ćemo po svemu sudeći do kraja sezone gledati trakavicu kakvu smo gledali prošle sezone s Hamzom Barryjem. Hoće li ili neće potpisati, hoće li ga Hajduk transferirati, preseliti za kaznu na tribine, ili će odigrati i na kraju sezone otići bez odštete...?</p><p>Hajduk je u večerašnji ogled sigurno ušao s mislima na utakmicu u Istanbulu, koju su dobro odigrali ali ipak izgubili i ispali, ali vjerojatno i u mislima na onaj bolan poraz iz lipnja, kada je Toplakova momčad u poluvremenu vodila 0-3 i unatoč dva gola Vuškovića i Caktaša odnijela sva tri boda s Poljuda. Večeras su bijeli od prve minute startali agresivno i nakon što je Gyurcso u petoj minuti prvog dijela načeo Varaždince, u petoj minuti nastavka dokrajčili su ih Diamantakos, koji je pobjegao njihovoj obrani i izborio kazneni udarac, koji je Caktaš pretvorio u 2-0. To je Caktašu 89. gol u službenim utakmicama u dresu Hajduka, kojim se izjednačio na 11. mjesto povijesne ljestvice strijelaca s legendarnim Juricom Jerkovićem. </p><p>U drugom dijelu nad Poljudom se spustio rijetko viđeni potop, što je u kombinaciji s igračem manje i te kako utjecao na ambicije Toplakove momčadi, ali i na igru Hajduka, koga su nakon tri mjeseca pauze zbog pandemije korona virusa napokon mogli s tribina vidjeti i gledatelji. Hajduk je od lokalnog stožera dobio odobrenje za prodaju 20% kapaciteta, no kiša koja danima pada u Splitu, a svakako i slabe igre i rezultati koje je momčad u međuvremenu postizala, sigurno je utjecala na nešto manju posjetu od uobičajene. Na Poljudu se okupilo svega 3.470 gledatelja, naravno, kao i obično kada za posjetu na Poljudu napišemo 'samo', to se odnosi na standarde posjete Poljuda, na drugim stadionima takvu posjetu uglavnom mogu samo sanjati. Čak i u derbijima...</p><p>Vrijedi notirati da je Hari Vukas u drugom dijelu dao priliku nekolicini mlađih igrača, među njima i povratniku Toniju Tekliću, koji se nakon sjajno odrađene posudbe upravo u Varaždinu prošle sezone vratio na Poljud, ali je mjesec dana prisilno pauzirao zbog ozljede leđa...</p>