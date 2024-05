Ovo je epski raspad svlačionice Hajduka! S nedisciplinom su probleme imali svi treneri...

Što se to događa s Hajdukom? Tek što su se malo stabilizirali i upisali dvije pobjede uslijedio je novi pad i domaći poraz od Varaždina. Klub je najavio kako će preostale utakmice do kraja sezone iskoristiti za profiliranje momčadi za iduću te dati priliku mlađima, a većina igrača ne da ne pokazuje da zaslužuje ostati na Poljudu, nego se ponašaju kao da što prije žele dignuti sidro i otići. I to pred kraj sezone u kojoj je klub imao šampionske ambicije, u kojoj je posložio nikad jaču i, što je posebno važno nikad skuplju momčad, kojoj, treba i na to podsjetiti, nije nedostajalo ni ptičjeg mlijeka. Barem je tako kazao njezin bivši trener Mislav Karoglan.

