Ovo je pravi purgerski Dinamo: 'Ma mi smo vam ZG fakini...'

Ferenščica, Svetice, Srednjaci, Dubrava, Folka, Trnje, Savica... Dinamo već jako, jako dugo nije imao momčad s toliko Zagrepčana. Oni su, kako kaže Jovićević, pravi ZG fakini i barabe!

Edin Julardžija, dečko s Ferenščice, toliki je fakin da je odlučujući penal za ostanak u igri izveo “panenkom”. A onda, kakav je to fakin, u prolazu dobacio nešto Bayernovu igraču koji je pucao za pobjedu.

- Rekao sam mu da se vidi da se preplašio i da će promašiti. Ma htio sam ga izbaciti iz ritma - kaže Edin.

I uspio je. Dajak je promašio, a Dinamo prošao u četvrtfinale Lige prvaka. Edin je samo jedan od mnogih Zagrepčana, onih koji znaju što je Dinamo i koji žive za klub iz Maksimira.

Foto: 24sata/Pixsell/Reuters

- Rastao sam uz Modrića, Sammira i Mandžukića, njihove sam dresove nosio po igralištima, tako da su oni heroji mojeg djetinjstva, kao dinamovca. Luka Modrić je čudesan, najbolji na svijetu, ali mi imamo još svjetskih klasa, poput Rakitića - rekao je Julardžija.

Na zapadnom dijelu grada, u neboderu na Srednjacima, na petom katu, Joško Gvardiol živi s roditeljima i dvije sestre. U stanu mu je slika na kojoj je plava boja.

- To sam radio u vrtiću na Srednjacima - rekao je Joško Gvardiol, koji je odrastao na zagrebačkim ulicama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Najveći kompliment dečki su dobili od Miroslava Klosea i Giovanea Elbera, koji su im stisnuli ruku i čestitali na hrabrosti. Jer morate biti pravi frajeri da biste od pet utakmica u kojima su odlučivali penali pobijedili u četiri. Neki će reći da je to sreća, ali to nema veze sa srećom nego s hrabrošću, podrhtavanjem noge, tremom... A ovi dečki nemaju tremu.

- Bayern nema takve fakine kakve mi imamo, s Črnomerca, Dubrave, Ferenščice, Svetica, Srednjaka... Tražio sam od njih da budu fanatici i bili su - rekao je Igor Jovićević.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Da, bili su. I bit će i protiv Benfice, ne sumnjajte. Jer nisu samo igrači zagrebački fakini nego i treneri. Igor Jovićević, Alen Peternac, Domagoj Kosić, Marko Kuže... Sve su to dečki koji su odrasli na zagrebačkim ulicama i koji žive za plavu boju. I ne dolazi se slučajno do četvrtfinala Lige prvaka. Za to trebaju muda do poda. A ovi ih dečki imaju. Pa i zbog toga što žive za Dinamo. I dođite u utorak na Hitrec-Kacian, ovo je pravi purgerski Dinamo, ovi dečki ginu za ovaj dres jer oni su - Dinamo.