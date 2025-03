Mbappe dolazi na Poljud! Ovo je sastav Francuske za dvije utakmice protiv Hrvatske...

Za točno tjedan dana Hrvatska će u spektaklu na Poljudu ugostiti Francusku u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija. Ne treba niti spominjati kako su ulaznice rasprodane u rekordnom roku i splitska ljepotica bit će krcata. Ambijent na Poljudu nikada nije razočarao, a nadamo se da će navijači pogurati 'vatrene' do još jedne pobjede protiv svjetskog viceprvaka.

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis još prije deset dana, a tko će se našim reprezentativcima suprotstaviti, doznali smo sada. Francuski izbornik Didier Deschamps objavio je popis igrača na koje računa za ovaj dvomeč, a najvažnija vijest za njih, odnosno najgora moguća za nas jest povratak Kyliana Mbappea.

Napadač Reala nije zaigrao za reprezentaciju od rujanske akcije. Kružile su glasine o netrpeljivosti s izbornikom, ali čini se kako su to izgladili i Deschamps će moći računati na svog najboljeg igrača. Mbappe je od ove sezone suigrač našeg Luke Modrića u kraljevskom klubu, a sada će zaigrati jedan protiv drugoga. No, ne čini Francusku samo Mbappe. To je reprezentacija satkana od niza zvijezda koji su nositelji igre u svojim klubovima. Kao, primjerice, sjajni Ousmane Dembele koji igra nogomet karijere u PSG-u ili njegov suigrač Bradley Barcola koji se razvija svjetlosnom brzinom. Tu su i Modrićevi suigrači iz kluba Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni.

Uzvratna utakmica igra se 23. ožujka na Stade de Franceu, a dodajmo i kako će pobjednik ovog dvomeča, osim plasmana u polufinale Lige nacija, biti smješten u skupini D kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo gdje su Ukrajina, Island i Azerbajdžan. Poraženog, pak, čeka skupina L u kojoj su Češka, Crna Gora, Farski Otoci i Gibraltar.

Francuska je godinama bila naša 'crna mačka' koja nas je pobijedila u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine te u finalu 2018. godine. Nismo ih mogli svladati ni u prijateljskim utakmicama, a konačno smo taj zid probili prije tri godine kada smo ih svladali u Parizu golom Luke Modrića iz penala u grupnoj fazi Lige nacija. Na Poljudu je bilo 1-1, završili smo skupinu na prvom mjestu i probili se do finala gdje smo izgubili od Nizozemske.