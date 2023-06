Ovo je sastav Hrvatske koji bi trebao krenuti u bitku za zlato

Zlatko Dalić iznenadio je izborom početne postave za polufinalni dvoboj Lige nacija s Nizozemskom. Hrvatski izbornik za tu je utakmicu Domagoja Vidu pretpostavio Martinu Erliću, Ivana Perišića "spustio" na lijevog beka, a ispred njega postavio Luku Ivanušeca. I sva tri puta - pogodio. Hrvatska je na kraju pružila sjajnu partiju, na dojmljiv način stigla do finala.

Srećom, nitko od hrvatskih nogometaša ne osjeća nikakve tegobe ili zdravstvene probleme uoči ogleda sa Španjolcima, a Zlatko Dalić u glavi "čarobira" sastav s kojim će "vatreni" napasti prvo zlato u svojoj povijesti. Kombinacija ima mnogo, neki aduti s klupe (primarno Bruno Petković) su oduševili protiv Nizozemaca, najavili kandidaturu za početni sastav.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski izbornik ipak ne bi trebao puno mijenjati, niti ima potrebe previše "rotirati" kada stvari idu kako treba. A takvo je sada stanje u redovima "vatrenih", atmosfera je fenomenalna, igrači u hotelu djeluju potpuno opušteno, uživaju igrajući stolni tenis, pikado ili čak šah.

Do sutrašnjeg finala ostala su dva treninga, još poneki sastanak stručnog stožera s igračima na kojim će naši nogometaši saznati i one najsitnije detalje o suparniku koji više ne djeluje toliko moćno kao u vrijeme Xavija i Inieste. No, Španjolci su opasni, i protiv Talijana su dokazali igračku moć, pa i kako protiv bilo koga mogu kontrolirati posjed lopte. I sredinu terena.

A kako će "vatreni" zaigrati protiv Španjolaca? Kako saznajemo, to bi trebalo izgledati identično (ili vrlo slično) kao protiv Nizozemske, Dalić bi vrlo lako na teren mogao poslati istih 11 igrača kao u polufinalu. Iako hrvatski izbornik razmišlja o jednoj promjeni, onoj na desnom boku gdje Juranović i dalje ima prednost ispred Stanišića, ali mladi branič Bayerna i na treninzima izgleda sjajno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dominik Livaković opet će biti na golu, ispred njega će ordinirati Juranović (ili Stanišić), Šutalo, Vida i Perišić, u veznom redu će sredinu terena kontrolirati Modrić, Brozović i Kovačić, Pašalić će biti lijevo, Ivanušec desno krilo, a u vrhu napada naći će se Kramarić.

Bruno Petković podigao je svoje dionice u očima hrvatskog izbornika, ali Dalić će ga i protiv Španjolske čuvati kao džokera s klupe, igrača koji bi svojim ulaskom mogao promijeniti tijek igre. Ako bude trebalo. Sasvim je jasno da Zlatko Dalić ne mora puno mijenjati u odnosu na Nizozemsku, tako da bi početni sastav mogao doživjeti jednu promjenu, ako je i bude.

Vjerojatni sastav (4-3-3): Livaković - Juranović (Stanišić), Šutalo, Vida, Perišić - Modrić, Brozović, Kovačić - Pašalić, Kramarić, Ivanušec.