Hrvat i Srbin oduševili gestom uoči velikog susjedskog derbija

Hrvatska i Srbija u petak od 20 i 30 igraju dugo iščekivanu utakmicu Europskog prvenstva u Splitu.

Naši momci veliki su favoriti, očekuje se pobjeda pa je sam pritisak na njih velik. Ipak, oni djeluju opušteno i spremno, barem ako je suditi po posljednjem treningu u koji su ušli uz vesele note Jelene Rozge.

Uoči velikog susjedskog derbija, lijepu poruku tolerancije i mira ispisali su suigrači iz PPD Zagreba, naš Zlatko Horvat i srpski reprezentativac Dobrivoje Marković.

Friendly hug between 🇭🇷 & 🇷🇸 one single day ahead of the @EHFEURO opening match 🙌🏼 #rkzagreb #Lions #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/hiB9Jora6q