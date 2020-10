Ovo je za zatvor: Krvnički je uletio PSG-ovom Rafinhi...

Branič Nimesa digao je visoko nogu i krvnički udario Rafinhu u trbuh. Sucu nije preostalo ništa drugo, nego dati izravni crveni karton francuskom braniču Loicku Landreu

<p>U utakmici osmog kola francuske prve lige <strong>PSG </strong>se lako obračunao s <strong>Nimesom</strong> (4-0, a jedan od igrača Nimesa, Loick Landre, možda je preozbiljno shvatio 'nabrijavanje' svog trenera uoči utakmice. On je nokautirao Rafinhu udarcem kojeg se ne bi posramili ni borci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mbappe slavi u svlačionici</strong></p><p>Branič Nimesa Loick Landre startom nad <strong>Rafinhom</strong> zaslužio je titulu najgoreg starta u ovoj godini. Skočio je s nogom visoko u zrak, a onda u stilu solidnog MMA borca front kickom srušio jadnog Brazilca kojem je ovo zapravo bio debi za francuskog prvaka. Udario ga je kopačkom u trbuh, a bivši igrač Barcelone se previjao na travnjaku i jaukao od bolova</p><p>Sudac pak nije puno razmišljao već je brže bolje izvadio crveni karton i pokazao igraču Nimesa put prema svlačionici.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://wittyfutty.com/2020/10/loick-landre-red-card-foul-rafinha/" target="_blank">OVDJE</a></i></p><p>Utakmicu je pak obilježio nevjerojatni Kylian Mbappé. Neumorni mladić je u srijedu zabio Hrvatskoj na Maksimiru u pobjedi Francuske (2-1), a samo 48 sati kasnije opet je zatresao mrežu i to dvaput. Domaćini su već u 13. minuti ostali s igračem manje, a Rafinha je u 32. minuti asistirao Mbappéu za početak golijade.</p><p>Prvak je pak tek u završnici slomio Nimes. U 77. minuti Florenzi je zabio za 2-0, a šest minuta poslije čudesni Kylian je zabio još jedan gol. Konačni rezultat postavio je Sarabia u 88. minuti</p><p>Nevjerojatni Mbappé je tako zabio tri gola u samo dva dana, a ne treba zaboraviti da mu je tek 21 godina. Već sad je jedan od najboljih na svijetu, a ako sada ovako igra, pitanje je kakva će to mašina biti za nekoliko godina.</p><p>Parižani su u prvenstvo ušli s dva poraza zaredom, najveći razlog toga je bio izostanak brojnih igrača zbog korona virusa, a među njima je bio i Mbappé. No čim su se okupili nitko im više ne može ništa. Pitanje je hoće li im uopće do kraja sezone netko nanijeti poraz.</p><p> </p><p> </p>