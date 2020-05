'Ovo nije trik, nisam napustio Zagreb da bih preuzeo Vardar'

Pokušali smo se u ovih nekoliko dana koliko sam u Zagrebu dogovoriti, ali jednostavno bilo bi to mučenje i za klub i za mene. Rekao sam Zoranu Gopcu da ako imaju nekog trenera koji zadovoljava kriterije, da ga dovedu odmah. Ja se mogu vratiti tek za četiri-pet mjeseci kad i ako riješim probleme s imovinsko-pravni odnosi. Angažirao sam odvjetnike, ali moram stalno biti na licu mjesta. U pitanju su nekakva mjerenja i moram biti tamo. Manji je dio te zemlje u Crnoj Gori, a veći u Srbiji.

Tako je Veselin Vujović objasnio svoj iznenadni odlazak s klupe PPD-a Zagreb nakon samo osam mjeseci otkako je stigao prošlog rujna kada je potpisao trogodišnji ugovor. Makedonci su, pak, već krenuli zbrajati dva i dva, pa su Vujovićev potez protumačili kao trik kojim će završiti u Skoplju, u revitaliziranom Vardaru.

- To je počelo s pričama da Mihajlovski preuzima Vardar, ali vjerujte da ovo nije trik da bih preuzeo Vardar. Međutim, ne isključujem mogućnost da se to dogodi kada riješim ove svoje probleme - rekao je Vujović za crnogorske Vijesti.

Vujović je, kao i PPD Zagreb, vodio Vardar u dva navrata, od 2006. do 2009. pa od 2011. do 2013. Komiti ga obožavaju i to je, zapravo, više od odnosa. No priliku je krajem prošle godine dobio Stevče Alušovski i novi-stari predsjednik Mihajlo Mihajlovski još nije, barem javno, potaknuo trenersko pitanje.

Dok je u Zagrebu, primjerice, to odjednom postala glavna preokupacija. Najizgledniji je Ivica Obrvan, manje Nenad Kljajić, a, realno, vrlo male izglede za to ima Irfan Smajlagić.