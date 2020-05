Vujović više nije trener PPD-a! 'Otišao je iz osobnih razloga'

Veselin Vujović (59) više nije trener PPD-a Zagreb!

- Zbog osobnih razloga odstupio je s ove pozicije te napušta Zagreb. Želimo mu sreću u budućem radu - objavio je hrvatski prvak na svojim službenim kanalima.

Veselin Vujović više nije trener rukometnog kluba Prvo plinarsko društvo Zagreb! Zbog osobnih razloga je odstupio s ove pozicije te napušta Zagreb. Želimo mu sreću u budućem radu! Hvala Vuja 💙 Objavljuje RK Zagreb u Petak, 22. svibnja 2020.

Vujovićeva je odluka stigla tek tri dana nakon što se vratio u hrvatsku metropolu i održao prvi zajednički trening s ekipom nakon korona-pauze koju je proveo u Šapcu.

Ništa, dakle, nije upućivalo na ovakav rasplet. U rujnu je drugi put došao na Zagrebovu klupu na kojoj je bio od 2014. do 2016. godine i tada bio puno uspješniji. Potpisao je trogodišnji ugovor naslijedivši Branka Tamšea makar posao nije bio u planu zbog izborničke uloge u Sloveniji koju je kasnije i ostavio dva mjeseca kasnije silom drugih prilika.

- Nisam htio imati klub do Nove godine, do Europskog prvenstva, ali kada se Zagreb javio lako smo se dogovorili. Pružili su mi ruku u teškim trenucima i to se pamti. Moram priznati da su iz Slovenskog rukometnog saveza dobro prihvatili moj pristanak na poziv Zagreba - govorio je Vujović na drugom dolasku u Zagreb prije osam mjeseci.

Dok ga nije bilo, njegovi su pomoćnici, Tomašević, Kelentrić i Kajba, odrađivali posao sa zagrebašima na travnjacima NK Trešnjevke. Vuja je bio zadovoljan.

"Jedva smo dočekali nakon dva mjeseca primiti loptu opet u ruke. 🤾🏻‍♂️ Odličan je osjećaj odraditi zajednički trening, pa barem i ovako modificiran." - kazao je Ante Gadža nakon prvog zajedničkog treninga! 🥅🔵💪🏼 Objavljuje RK Zagreb u Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

- Kondicijski trener držao ih je na zadovoljavajućoj fizičkoj razini, no sad ćemo polako uvoditi specifične rukometne vježbe s loptom. Jako je teško raditi rukometni trening bez kontakta, no moramo se pridržavati uputa i nadati se da će nam uskoro dopustiti naše normalne treninge.

Foto: ANTONIO BRONIC

Sada, nakon samo osam mjeseci od planiranih 36, opet se zahvalio Zagrebu s kojim nije imao priliku osvojiti trofej, ali nije ga odveo ni do nokaut-faze Lige prvaka. U novu sezonu nove Lige prvaka sa samo 16 klubova Zagreb će povesti netko drugi iako ta potraga nije bila u planu.

- Klub je dobio službeni dopis EHF-a u kojem smo obaviješteni da smo iduće sezone sudionici elitne Lige prvaka. S obzirom da se postojeći format s 28 klubova mijenja i od sljedeće sezone je sa 16 klubova, dvije skupine po osam. Izravan plasman u tu Ligu prvaka imaju prvaci država s najboljim nacionalnim koeficijentom, točnije njih devet i to Francuska, Njemačka, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Španjolska, Poljska, Danska, Hrvatska i Portugal. Bit će to i za nas veliki izazov jer je tu sama krema europskog rukometa - kazao je prošlog tjedna direktor kluba Vedran Šupuković.