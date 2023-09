Ovo su Dinamovi skupštinari! Tko točno 'ratuje', hoće li biti kvoruma i sve o ulozi navijača...

U Maksimiru će se danas od 18 sati održati još jedna skupština Dinama. Bit će to nastavak borbe dvaju zaraćenih strana, struje koja je i dalje vjerna Mirku Barišiću, te grupi ljudi koje predvodi Damir Zorić. Skupština Dinama trenutačno broji 64 člana (nakon što je Sportska inspekcija zabranila da na njoj sudjeluje i Vladimir Bogdanić (iako nam je on to demantirao). Pogledajte popis svih Dinamovih skupštinara, ali i pet glavnih pitanja koja zanimaju sve Dinamove navijače...

Tko točno "ratuje" na skupštini?

U višemjesečnoj borbi za prevlast u Dinamu bore se dvije strane, jedna predvođena sadašnjim predsjednikom Mirkom Barišićem i druga predvođena skupštinarom Damirom Zorićem. Mirko Barišić odavno se u razmišljanjima razišao sa Zdravkom Mamićem, dok Damir Zorić predvodi struju koja štuje lik i djelo osuđenog bjegunca. I pobjedom te struje, Mamić bi prilično vratio svoj utjecaj u Maksimirskoj 128.

Mirka Barišić iza sebe ima i politički moćne ljude (Franjo Gregorić, Mladen Vedriš...), toj grupaciji blizak je i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji je već nekoliko puta javno poručio kako Grad Zagreb neće ulagati novac u maksimirski stadion ako Zdravko Mamić ojača svoj utjecaj u Dinamu. Barišić i Zorić od one nelegalne skupštine u ožujku pokušavaju na svoju stranu pridobiti što više skupštinara, vidjet ćemo tko će danas slaviti.

Hoće li skupština imati kvorum?

Ovo je već vrlo zanimljivo i kompleksno pitanje na koje danas rijetki imaju odgovor. Skupština Dinama prema aktualnom Statutu broji 80 članova, no zbog smrti jednih, a ostavki drugih skupštinara na tom popisu danas je 72 ljudi. Nijedna strana (još) nema potrebnu većinu, a veliko je pitanje koliko će tu, u odnosu na ožujak, biti prebjega. I hoće li koji skupštinar promijeniti stranu.

Za početak sjednice i kvorum potreban je 41 skupštinar, a onda će se odluke donositi većinom glasova prisutnih skupštinara. Ako neka strana tijekom današnjeg dana osjeti kako neće imati dovoljan broj glasova za konačnu pobjedu, mogla bi se već na samom početku povući sa skupštine, tako srušiti kvorum. I onda ne bi se pod hitno morao pronaći datum nove skupštine.

Što ako ne bude kvoruma?

E, Dinamo bi tada bio u problemima. Zagrepčani još od ožujka djeluju protustatutarno, Dinamo nema ni izvršni ni nadzorni odbor. To je nedavno naljutilo i Sportsku inspeciju koja je Dinamu jasno dala do znanja kako u roku od 60 dana (do 15. studenoga) moraju oformiti ta dva tijela. A izvršni i nadzorni odbor bira skupština koja u ovakvom sazivu, s dvije potpuno suprostavljene strane, ne može donijeti niti jednu zajedničku odluku.

Veliki problem za aktualnu vlast je što predsjedniku Mirku Barišić, ali i skupštinarima kluba istječe mandat 11. ožujka 2024. godine. I Barišić sada nema puno vremena za kalkulacije, čelni čovjek kluba želi si što prije osigurati budućnost u klubu. Vrlo vjerojatno nijedna strana za sada nema 41 glas, pa je vrlo izvjesno kako večeras skupština neće imati kvorum. Opet, treba vidjeti koja strana ima nekog "asa u rukavu".

Koja je uloga Dinamovih navijača?

Velika. Bad Blu Boysi su si putem svojim povjerenika osigurali sedam mjesta u skupštini, a sasvim je jasno kako je to sedmorka koja se protivi jačanju Mamićevog utjecaja u klubu. I oni ni pod koju cijenu neće "koalirati" sa Zorićevom strujom, to je nemoguća misija. Bad Blue Boysi su odradili nekoliko sastanaka s Mirkom Barišićem, oni za podršku predsjedniku traže četiri mjesta u budućem izvršnom i dva mjesta u budućem nadzornom odboru.

Mirko Barišić bez te sedmorke ne može imati (ili će se dogoditi neko veliko iznenađenje) većinu skupštinara na svojoj strani, pa predsjednik kluba i tu mora kombinirati. I odigrati "dupli pas" s Bad Blue Boysima. Opet, Barišić tu gubi ljude s kojima može manipulirati. I zbog toga će biti jako zanimljivo vidjeti na kakvu se opciju danas odlučio Barišić.

Kakva će biti budućnost Dinama?

Ako skupštine ne bude imala kvorum, Dinamom će i dalje vladati predsjednik Mirko Barišić i četveročlana uprava (Vlatka Peras, Dario Šimić, Darko Podnar i Danijel Tomačić) kluba. Tu je "glavna faca" Vlatka Peras koja uz glas još samo jednog člana uprave može provoditi sve odluke. A bez izvršnog i nadzornog odbora, nitko ih ne može nadgledati.

Opet, veliki je problem što će na sve to, barem poslije 15. studenoga reći Sportska inspekcija. I tko bi točno, ako ne bude danas kvoruma, trebao oformiti novi izvršni i nadzorni odbor. Za Dinamo je najbolje da se sve riješi danas, da priče oko hrvatskog prvaka opet budu usmjerene isključivo na trenera i igrače. I da momčad ne gubi fokus zbog zakulisnih igara kakvima smo svjedočili na skupštini u ožujku...

Popis skupštinara Dinama

Punopravni članovi:

