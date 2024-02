Ovo su HNL-ovci koji su osvojili kontitentalna natjecanja: Jedan je trebao pucati posljednji penal

Iako nije zaigrao na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija, lijevi bek Hajduka Ismael Diallo (27) osvojio je spomenuto prvenstvo u dresu Obale Bjelokosti. A on nije jedini predstavnik HNL-a koji je to uspio, ali jest jedini predstavnik Hajduka otkad postoji elitni rang hrvatskog nogometa.

Foto: Instagram

S njim je tu još dvojac koji je svojevremeno nosio dres zagrebačkog Dinama, a to su golman Eduardo (41) koji je danas u mirovini te napadač Angelo Henriquez (29) koji je u lipnju prošle godine potpisao za rusku Baltiku.

Golman je s reprezentacijom Portugala 2016. osvojio Europsko prvenstvo, a on je tad bio treći golman reprezentacije. Nakon što je 2004. dvaput zaigrao za selekciju do 21 godine, Eduardo je 2009. debitirao za A-vrstu svoje zemlje. Skupio je 36 puta, posljednji put u prijateljskoj utakmici protiv Gibraltara 2016. nakon Eura.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Henriquez umalo pucao za naslov

Jedinu zapaženiju ulogu imao je upravo Henriquez, iako ni on nije bio udarni reprezentativac. U pobjedi protiv Bolivije (5-0) u posljednjoj utakmici u grupi je dva puta asistirao i odigrao jedno poluvrijeme, a idući je put nastupio u finalu. Bilo je to protiv Argentine, a ta je utakmica otišla sve do penala.

U igru je tad napadač 'modrih' ušao u 95. minuti umjesto Eduarda Vargasa, a bio je prijavljen kao peti u raspucavanju penala. No, njegova je momčad zabila četiri penala, a Argentinci samo jedan pa nije ni bilo potrebno da Angelo zapuca.

Debitirao je još 2012. za Čile, a u 12 godina nastupio svega 14 puta. Nakon spomenute Cope 2015. odigrao je tri utakmice 2018., po jednu 2021. i 2022. Zabio je dva gola. Te 2015. na širem popisu Čileanaca za Copu od 30 igrača bio je još jedan dinamovac Junior Fernandes, ali nije vidio završni turnir.

Što se tiče hajdukovaca koji su osvajali velika natjecanja prije hrvatske samostalnosti, Andrija Anković, Zvonko Bego, Aleksandar Kozlina i Ante Žanetić bili su zlatni s Jugoslavijom na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. Iste godine Žanetić i Anković bili su viceprvaci na prvom Euru u Francuskoj na kojem su sudjelovale samo četiri reprezentacije.

Ismaël Diallo još je 2014. nastupio za Obalu Bjelokosti u porazu u prijateljskoj utakmici od Južnoafričke Republike (2-0), a do danas nije nastupio u službenoj utakmici. Uz sedam utakmica na Kupu nacija, još je četiri puta ostao neiskorištena rezerva.