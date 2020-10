Ovo su najveći transferi zadnjeg dana prijelaznog roka: Cavani je nova zvijezda Man. Uniteda

Engleski velikani nisu posljednjeg dana prijelaznog roka suludo trošili milijune kao i svake godine, većina ih je tek pokušalo raščistiti svlačionicu. Izuzetak je tek Man. United koji je dodao gas...

<p>Zadnji dan ljetnog prijelaznog roka, koji se zbog cijele priče oko korona virusa produljio do početka listopada, nije donio nikakve senzacije. Dapače, skoro je ispala prava 'kamilica'. Čak ni Englezi ovoga puta nisu divljali, već su i oni posljednjeg dana prijelaznog roka uglavnom odmarali. Istina, neki su premierligaši poput <strong>Man. Uniteda </strong>dodali gasa, ali favoriti za naslov (Man. City, Liverpool, Arsenal, Chelsea...) nisu dovodili ozbiljnija pojačanja. </p><p>Crveni vragovi su uz Arsenal 'nešto iskemijali', na Old Trafford je stigao lijevi bek Porta Alex Telles za 15 milijuna eura, za njim i <strong>Edinson Cavani </strong>besplatno, kao i najzvučnije ime cijelog dana, a osigurali su u siječnju i Amada Traorea iz Atalante za 40 milijuna eura. Klub je napustio Chris Smalling koji je i službeno postao novi igrač Rome.</p><p>U zadnjim, pak, sekundama <strong>Arsenal </strong>je uspio zgotoviti posao s Atletico Madridom oko<strong> Thomasa Parteyja </strong>čiju je aktivirao klauzulu vrijednu 50 milijuna eura, što je i rekord dana, dok je u suprotnom smjeru na posudbu otišao Lucas Torreira, a ozbiljan transfer na Otoku je napravio i Everton, Carlo Ancelotti je iz Norwicha za čak 27,5 milijuna eura doveo centralnog braniča Bena Godfreyja.</p><p>Glavna zvijezda talijanskog prijelaznog roka je Federico Chiesa koji je iz Fiorentine otišao na dvogodišnju posudbu u Juventus. O tom se transferu već oglasio i Gianluigi Buffon koji je u svojoj karijeri svlačionicu već dijelio i s Enricom Chiesom, ocem 22-godišnjeg nogometaša. Juventus se pak riješio 'viška' u svlačionici, Douglas Costa otišao je na posudbu u Bayern, a Mattia de Sciglio postao novi član Lyona.</p><p>Zanimljivo, prilično aktivni na nogometnom tržištu posljednjeg dana prijelaznog roka bili su u Münchenu, Bayern je od danas jači za tri nova igrača. Uz povratnika Douglasa Costu, novi članovi europskog prvaka postali su dosadašnji napadač PSG-a Eric Maxim Choupo-Moting i dugogodišnji desni bek Marseillea Bouna Sarr. U suprotnom smjeru, iz Bayerna u Marseille otišao je mladi veznjak Michael Cuisance. </p><p>Kod neuspjelih, pak, transfera istaknuo se onaj Depayev u Barcelonu koja nije uspjela nikome "uvaliti" Dembelea i doći do novca, pa je Nizozemac ostao u Lyonu do neke nove prilike...</p>