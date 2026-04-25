Ovo su nekretnine hrvatskih nogometaša na obali Jadrana

Hrvatski nogometaši igraju i igrali su zapaženu ulogu u najvećim europskim i svjetskim klubovima, a samim time i zarađuju mnogo novca. Na Jadranu su pronašli svoje utočište kad su na odmoru, a u raskošnim nekretninama pronalaze svoj mir.

Kapetan Luka Modrić za jadransku bazu odabrao je mjesto Kožino u okolici Zadra, gdje posjeduje raskošnu vilu s okućnicom.

Luka je čest gost u rodnom gradu, pogotovo ljeti, kad nerijetko uživa na zadarskim plažama.

Andrej Kramarić, Marko Pjaca i Marko Rog svoju oazu mira našli su u Brodarici kraj Šibenika, gdje su niknule nove vile. Trojac je stanove u novom šibenskom naselju kupio od kolege Milana Badelja, srebrnog reprezentativca iz Rusije.

Zlatko Dalić kupio je teren u Novalji na otoku Pagu 2016., sagradio modernu dvokatnicu s bazenom, prvi red do mora, i od tada često dolazi na otok te se odmara.

Tijekom gradnje nije imao nikakvih posebnih prohtjeva. Samo je htio da mu dvorište sadrži detalje po kojima je otok Pag poznat, poput lavande. Sve je sam dogovarao s arhitekticom Vesnom Šonje Allenom, nije htio imati posrednika ni u čemu što je imalo veze s kućom.

Legendarni "vatreni" Ivan Rakitić skrasio se u vili imena Raquel po njegovoj supruzi koja se nalazi u Nečujmu na otoku Šolti. Imaju kćeri Altheu i Adaru, a vjenčali su se 2013.

Vila se nalazi svega 20-ak metara od mora i šljunčanih plaža, stoji u oglasu na platformi za iznajmljivanje nekretnina. Prostire se na 260 kvadrata, a ukupna površina zemljišta je 500 kvadrata.

Bazen je površine 29 kvadrata, ali s obzirom na staklenu ogradu ne jamči preveliku privatnost..

U Rakitićevoj blizini nalazi se i vila Marka Livaje. Livaja i supruga sagradili luksuznu vilu na Šolti, a trošak doseže blizu milijun eura. Na zemljištu i pomoćni objekt.

Kuća je objektno na otprilike 160 kvadrata bruto na dvije etaže, što znači oko 320 kvadrata bruto glavnog objekta. Na zemljištu je još i pomoćni objekt s oko 40 kvadrta bruto.

Malo mjesto na Braču krije luksuznu vilu Marija Mandžukića. Kad se tamo ne odmara, renta je... Kako bi se došlo do skrivene uvale u kojoj se nalazi vila bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca. mora se prvo krenuti trajektom iz Splita za Supetar, pa onda cestama i cesticama autom iz Supetra za Bobovišća, malo ribarsko mjesto u sastavu Općine Milna…

Uvala u kojoj je kuća nekadašnjeg reprezentativca nije pretjerano osamljena. Tu je još desetak jednako luksuznih vila. Na stranici Airbnb, gdje se oglašava, piše da imaju i opremu za stolni tenis, pravo kućno kino - ne samo veliku televiziju, nego čitavu prostoriju opremljenu kao kino, zatim vez za male brodove, dva kajaka, tri bicikla, SUP, opremu za ronjenje, prostirke za jogu i ručnike za plažu.

Bivši reprezentativac i izbornik Niko Kovač voli ljetovati u Brelima na Makarskoj rivijeri, gdje često zaigra i golf. Njegova kuća s bazenom nalazi se u masliniku, malo dalje od turističke gužve i ima pristup plaži kamenim stubama. Kovač se na godišnjem odmoru znao opuštati s drugim poznatima u Brelima poput pjevača Mladena Bodaleca i Mate Bulića.

Bivši reprezentativac Mario Stanić vlasnik je Vile Stanic Estate u Ljubuškom. sastoji se od tri zasebna objekta, a iznajmljuje se kao jedna vila. Prva kuća ima tri spavaće sobe, a ostale dvije kuće po njih dvije. Gostima su na raspolaganju nogometno igralište, teniski teren, boćalište, odbojka na pijesku, stolni tenis, košarkaški kutak i vanjski prostor za meditaciju.