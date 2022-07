Ovo su potencijalni protivnici Dinama u play-offu Lige prvaka

Pobjeda protiv Škupija, plasman u treće pretkolo Lige prvaka i osigurana europska jesen. To je ono što će u Maksimiru pamtiti po dobrome jer sve ostalo bilo je za zaborav.

Dinamo je bio veliki favorit protiv Škupija, ali to nije pokazao. Ni blizu. Mučili su se 'modri', igrali neprepoznatljivo u obje utakmice, ali nekako su se provukli na individualnu kvalitetu i prošli dalje.

Realno, Dinamo će za dva mjeseca igrati grupnu fazu nekog europskog natjecanja i vrlo vjerojatno se nitko neće sjećati ovog mučenja protiv Škupija, ali Ante Čačić mora nešto pod hitno promijeniti jer jasno je da puno toga ne štima u njegovoj momčadi na početku sezone.

I što je najgore, nema puno vremena za štimanje orkestra. U petak slijedi HNL i susret protiv Istre, a već 2. kolovoza 'modri' igraju u Razgradu protiv starog znanca Ludogoreca u trećem pretkolu Lige prvaka.

Sinoć smo doznali sve putnike u treće pretkolo, a tako i moguće protivnike Dinama u play-offu! A to mogu biti:

Karabah - Ferencvaros

Bodø/Glimt - Žalgiris Vilnius

Apollon - Maccabi Haifa

Trabzonspor

Posljednju prepreku na putu do najelitnijeg europskog natjecanja, hrvatski prvak doznat će u utorak kada je ždrijeb u Nyonu, ali prvo treba izbaciti opasni Ludogorec.

Dinamo je prolaskom u treće pretkolo osigurao jesen u Europi. U najgorem slučaju, hrvatski prvak će igrati grupnu fazu Konferencijske lige. Ako ispadnu u trećem pretkolu, 'modri' će preseliti u play-off Europske lige, a ako i tamo izgube, sele u Konferencijsku ligu.

To je odlična vijest, ali jasno je da naš prvak cilja samo na najviše, a to je toliko priželjkivana Liga prvaka. Konferencijska liga ipak ne zadovoljava Dinamove apetite, klupski čelnici žele plasman u najjelitnije europsko natjecanje gdje je Dinamo posljednji put bio 2019. godine. A to donosi utakmice s europskim velikanima i ogroman novac koji će sjesti na račun u slučaju plasmana u grupnu fazu.

Koliko ogroman? Pa ako se Dinamo plasira u grupnu fazu, zaradit će čak 20 milijuna eura! Modri za hrvatske prilike imaju ogroman budžet, nekako treba i popuniti blagajnu, a upravo su uspjesi u europskim natjecanjima posljednjih godina razlog zašto ne moraju prodavati najbolje igrače.

I upravo zbog toga je plasman u Ligu prvaka glavni klupski cilj, a tko zna, možda nakon toga, uz europske eure, sleti i neko zvučno pojačanje.

