Ovo su sve promjene pravila za SP 2026.: VAR ima veće ovlasti, a zadržavanje će se oštro kazniti

Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, donosi povijesne promjene koje će iz temelja preoblikovati nogomet kakav poznajemo. Međunarodni odbor nogometnih saveza (Ifab) i Fifa uveli su niz novih pravila s jasnim ciljevima, iskorijeniti diskriminaciju, drastično smanjiti odugovlačenje i povećati tempo utakmica, a sve kako bi se poboljšalo iskustvo za igrače i navijače. Od protokola za grmljavinske oluje do crvenih kartona za pokrivanje usta, turnir u Sjevernoj Americi bit će testni poligon za budućnost nogometa.

Dok se mnogo raspravljalo o velikim vrućinama, drugi, puno nepredvidljiviji meteorološki fenomen mogao bi postati glavna zvijezda prvenstva. Ljetne grmljavinske oluje, česte u mnogim američkim gradovima domaćinima, donose sa sobom strogi protokol o prekidu utakmica. Fifa se u ovom slučaju mora pridržavati smjernica lokalnih vlasti, konkretno američke Nacionalne oceanske i atmosferske administracije (NOAA).

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Prema tim pravilima, utakmica se mora odmah prekinuti ako se munja detektira unutar radijusa od osam milja (gotovo 13 kilometara) od stadiona. To znači da oluja ne mora biti izravno iznad stadiona, dvoboj na MetLife stadionu u New Jerseyju mogao bi biti zaustavljen zbog sijevanja iznad Yankee stadiona. Nakon što igrači napuste teren, a navijači budu usmjereni u zaklon, započinje obavezno odbrojavanje od 30 minuta.

Problem? Svaki novi udar munje unutar sigurnosne zone resetira sat na 30 minuta. Proces je opisan kao pokušaj kuhanja vode dok netko neprestano isključuje kuhalo iz struje. Ne postoji maksimalno vrijeme čekanja; svaka se situacija procjenjuje pojedinačno. Ako se utakmica ne može završiti isti dan, nastavlja se sljedećeg dana od točne minute u kojoj je zaustavljena, što predstavlja logističku noćnu moru za organizatore. Poseban izazov nastaje u posljednjem kolu grupne faze, gdje utakmice počinju istovremeno. Prekid jedne, a nastavak druge utakmice narušio bi regularnost, jer bi jedna momčad mogla točno znati koji joj rezultat treba za prolazak.

Obračun s odugovlačenjem igre

Jedan od glavnih ciljeva novih pravila je povećanje efektivnog vremena igre. Uvedene su mjere koje bi trebale stati na kraj simuliranju i taktičkom "kradenju" vremena. Igrač koji izlazi iz igre morat će napustiti teren u roku od deset sekundi, i to na najbližoj točki. Ako to ne učini, njegova zamjena morat će pričekati minutu prije ulaska u igru, što znači da će momčad privremeno igrati s igračem manje.

Suci će također koristiti vidljivo odbrojavanje od pet sekundi kod izvođenja auta i gol-auta. Nepoštivanje roka za izvođenje auta rezultirat će gubitkom lopte, dok će se kašnjenje s izvođenjem gol-auta kažnjavati kornerom za protivničku momčad. Novo pravilo odnosi se i na liječničku pomoć.

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Igrač kojem se ukaže pomoć na terenu morat će provesti najmanje jednu minutu izvan igre. Iznimke postoje za ozljede golmana, teže ozljede glave ili situacije u kojima je ozlijeđeni igrač izvođač penala. Zanimljivo, sucima je naloženo da spriječe takozvane "taktičke timeoute", gdje igrači koriste ozljedu golmana kako bi otišli do klupe po upute trenera.

Strože kazne za rasizam

Borba protiv diskriminacije dobila je novi, moćan alat. Igrač koji tijekom konfrontacije s protivnikom ili sucem prekrije usta rukom ili dresom, kako bi sakrio što govori, riskira izravni crveni karton. Pierluigi Collina, predsjednik Fifine sudačke komisije, objasnio je da se pravilo odnosi isključivo na konfliktne situacije.

‌- Ako je riječ o prijateljskom razgovoru, mogu to nastaviti raditi bez problema. Kada je situacija konfrontacijska, to je potpuno druga priča. Pokrivanje usta znači da radite nešto potencijalno vrlo pogrešno - izjavio je Collina.

Ovo pravilo potaknuto je incidentom između Gianluce Prestiannija i Viniciusa Juniora u Ligi prvaka. Također, svaki igrač ili član stožera koji napusti teren u znak prosvjeda protiv sudačke odluke bit će kažnjen crvenim kartonom, a momčad koja zbog toga izazove prekid utakmice automatski će je izgubiti službenim rezultatom.

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Fifa je uspostavila i trostupanjski protokol za rasističke ispade s tribina: Prvo se utakmica zaustavlja, zatim privremeno prekida slanjem momčadi u svlačionice, a ako se vrijeđanje nastavi, utakmica se trajno prekida. Video-asistent sudac (VAR) imat će znatno veće ovlasti.

Tehnologija će odsad moći intervenirati kod očito pogrešno dosuđenih kornera, pod uvjetom da se ispravak može napraviti bez odgađanja nastavka igre. VAR će također moći poništiti pogrešno dodijeljeni drugi žuti karton, ispraviti pogreške kod zamjene identiteta igrača te sankcionirati prekršaje napravljene prije samog izvođenja prekida, poput ilegalnih blokova kod kornera. Collina je branio proširenje ovlasti, pitajući navijače bi li bili sretni da njihova momčad izgubi važno natjecanje zbog "lažnog kornera".

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