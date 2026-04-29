Ozljeda Luke Dončića je teža od očekivanog, Lakersi u problemu

Iako Los Angeles Lakersi vode 3-1 protiv Houston Rocketsa i nalaze se na korak do plasmana u drugi krug doigravanja, raspoloženje u klubu kvare loše vijesti o stanju Luke Dončića. Oporavak slovenske superzvijezde od ozljede zadnje lože teče znatno sporije nego što se predviđalo, a njegov povratak na parket sve je neizvjesniji, što bi moglo presuditi ambicijama momčadi iz Los Angelesa.

Oporavak teče sporo unatoč posebnim tretmanima

Dončić je 2. travnja u utakmici protiv Oklahoma City Thundera zadobio puknuće mišića zadnje lože drugog stupnja, ozljedu koja obično zahtijeva pauzu od četiri do šest tjedana. U nadi da će ubrzati proces, otputovao je u Madrid na specijalizirane tretmane. Ipak, ni to nije donijelo željene rezultate. Prema informacijama vodećeg NBA novinara Shamsa Charanije, Dončićev oporavak je spor i očekuje se da će propustiti početak, a vjerojatno i cijelu iduću seriju doigravanja ako Lakersi prođu Rocketse.

​- Moj je dojam da je pred Lukom spor put oporavka. Očekuje se da će, ako Lakersi uspiju izbaciti Houston i proći dalje, Luka Dončić biti izvan stroja i za sljedeću seriju - izvijestio je Charania.

Iako je trener JJ Redick potvrdio da je Dončić počeo s laganim kretanjem na terenu, što je napredak u odnosu na vježbe iz stajaćeg položaja, slovenski košarkaš još uvijek nije ni blizu intenzivnih treninga. Nije započeo s vježbama jedan na jedan niti s bilo kakvim oblikom momčadskih treninga.

Pojedini američki izvori idu toliko daleko da tvrde kako "nije ni blizu povratka". Liječnici upozoravaju da je kod ovakve ozljede rizik od obnavljanja iznimno visok ako se igrač prerano vrati na parket.

​- Ako Luku vratite jednu utakmicu prerano, mogli biste ga izgubiti do kraja doigravanja - upozorio je bivši liječnik NFL momčadi David Chao.

Lakersi su na pragu izbacivanja Houstona, no u drugom krugu čeka ih znatno teži zadatak - branitelji naslova Oklahoma City Thunder. Momčad iz Oklahome "pomela" je Lakerse 4-0 u regularnoj sezoni, a bez Dončića bi bili još veći autsajderi. Da stvar bude gora, u istoj utakmici kad i Dončić ozlijedio se i Austin Reaves, koji je također propustio cijelu prvu seriju.

Najoptimističniji scenarij predviđa Dončićev povratak sredinom drugog kruga, za treću ili četvrtu utakmicu, no čak je i taj scenarij pod velikim upitnikom. Do tada će sav teret ponovno pasti na leđa 41-godišnjeg LeBrona Jamesa u pokušaju da napravi ono što se čini gotovo nemogućim.

*uz korištenje AI-a