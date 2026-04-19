Ozljeda važnog igrača brine više od remija. Zaboravljena zvijezda igrat će protiv Istre?
Mario Kovačević do kraja sezone mora vratiti u pravi ritam Morisa Valinčića i Matea Lisicu, koji će novu priliku dobiti već u ‘svojoj’ Puli
Dinamov osam uzastopnih pobjeda zaustavljen je domaćim remijem (2-2) s Rijekom. Nogometaši Marija Kovačevića protiv hrvatskog prvaka nisu bili dojmljivi kao proteklih tjedana, Beljo je opet bio na svojoj razini zabivši dva gola, ali podbacili su neki drugi pojedinci. Velik dio igrača nije bilo razigrano protiv Rijeke, a kad "modrima" u istih 90 minuta podbace i Dominguez i Valinčić i Stojković i Zajc, kad u pravom ritmu ne budu ni Vidović ni Hoxha, onda je teško doći do boljeg rezultata.