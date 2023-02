Ozljede su prošlost: Stepančić zaigrao nakon dvije godine

Prve prognoze govorile su kako će mirovati između šest i osam tjedana, ali njega nije bilo čak dvije godine, i to tek nakon što se vratio nakon godinu dana pauze. No sve je to sad iza Luke Stepančića (32) koji je u petak odigrao prvu utakmicu nakon gotovo dvije godine

Njegov Pick Szeged pobijedio je Cegledi 45-28, a Labinjanin je za 21 minutu zabio tri gola iz pet pokušaja. Kad je pogodio prvi šut iz prvog kontakta s loptom, publika je to pozdravila velikim pljeskom.

Luka je imao stres-frakturu petne kosti i istegnuo Ahilovu tetivu na utakmici protiv PSG-a 6. veljače 2021. Nije mogao zaigrati u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Montpellieru, koje Hrvatska nije prošla, a propustio je i Europsko i Svjetsko prvenstvo.

Mirko Alilović obranio je 14 lopti, a Mario Šoštarić, potencijalni hrvatski reprezentativac, bio najbolji igrač utakmice s osam golova.

Momčad koju vodi Juan Carlos Pastor vodeća je s 14 pobjeda i jednim porazom, ali i dvije utakmice manje od Veszprema, koji ima stopostotan učinak.

